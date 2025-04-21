Россиянам пригрозили блокировкой переводов за границу

Клиенты Т-Банка рассказали, что им поступают сообщения с предупреждением о блокировке зарубежных переводов, поскольку они якобы отправляли деньги на счета онлайн-казино и букмекеров. На это обратило внимание The Moscow Times.

Портал «Банки.ру» привел пример такого сообщения. «Вероятно, вы отправляли деньги на зарубежные счета онлайн-казино и букмекерских компаний — или получали от них деньги на счет. В будущем мы будем ограничивать такие переводы по правилам Банка России», — сказано в оповещении.

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Клиентам банка порекомендовали отказаться от таких транзакций, а также не принимать на свои счета средства от казино и букмекерских контор. «Если этого не сделать, отключим возможность отправлять деньги за рубеж через Т‑Банк», — отмечается в сообщении.

По словам эксперта по работе с клиентами Т-Банка Анны Дорониной, российские банки используют систему автоматического отслеживания подобных платежей. Доронина рассказала, что банки стали мониторить переводы россиян на карты жителей Армении, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и других стран, которые они могут использовать для оплаты запрещенных в России онлайн-казино.

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Ранее сообщалось, что объем ставок, принятых легальными российскими букмекерами в 2024 году, составил 1,7 триллиона рублей — это на 40% выше, чем годом ранее, когда общий оборот лидеров индустрии составил 1,2 триллиона рублей. За год ставки сделали шесть миллионов человек, треть из которых являются постоянными клиентами букмекерских контор.

В то же время президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский рассказал, что, по его мнению, легальные казино теряют около 40–50% оборота из-за нелегальных контор.