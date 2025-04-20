Вежливость ChatGPT обходится его создателям в миллионы долларов

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман ответил на вопрос одного из пользователей соцсети Х о том, сколько разработчики ChatGPT платят за электроэнергию, чтобы чат-бот мог отвечать на вежливое обращение пользователей, которые пишут слова «спасибо» и «пожалуйста». На это обратила внимание «Афиша Daily».

Как пишет Альтман, компания «не зря» потратила десятки миллионов долларов, чтобы ChatGPT мог отвечать на вежливое обращение. В то же время он добавил, что точных данных по этому вопросу у него нет.

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Согласно прошлогоднему опросу, в котором приняли участие тысяча человек из США и Великобритании, 67% американских и 71% британских пользователей ChatGPT ведут себя вежливо с искусственным интеллектом. Отмечается, что эти показатели выросли по сравнению с предыдущим опросам тремя месяцами ранее.

Большинство из тех, кто проявлял вежливость объяснили это тем, что им приятно говорить искусственному интеллекту «спасибо» и «пожалуйста». Меньшая часть респондентов ответила, что они полагаются на вежливость как на средство выживания, если когда-либо произойдет восстание ИИ.

Те, кто не проявляли вежливость в адрес чат-бота, рассказали, что не видят в этом смысла или хотят написать запрос максимально кратко и по существу.

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В сентябре прошлого года газета The Washington Post писала, что для отправки одного электронного письма размером в 100 слов нужно 519 миллилитров воды, чтобы поддерживать сервера чат-бота в холодном состоянии. Отправка одного такого письма еженедельно в течение года требует 27 литров воды.

Также для отправки одного письма на 100 слов нужно 0,14 киловатт-часа электроэнергии — этого достаточно для питания 14 светодиодных ламп в течение часа. Если отправлять такое письмо раз в неделю в течение года, то количество потраченной на них электроэнергии хватит на питание 9,3 домохозяйств в Вашингтоне в течение часа.