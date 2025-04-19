Россияне остались без отдыха в Анапе

Оперативный штаб Краснодарского края опубликовал в своем телеграм-канале карту, на которой показаны открытые и закрытые пляжи в регионе. В сообщении сказано, что в Анапе в зону чрезвычайной ситуации из-за разлива мазута попали все публичные пляжи.

При этом в сообщении отмечается, что в Темрюкском районе непригодными для отдыха оказались только девять пляжей, тогда как примерно 130 километров береговой линии остаются открытыми для туристов. В их число входят пляжи в станице Тамань и поселке Сенной и на всем побережье Азовского моря в границах Темрюкского района.

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Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Анапе и Темрюкском районе не могут открыть курортный сезон из-за повторного разлива мазута. При этом, по ее словам, пляжи в аннексированном Крыму и Севастополе пригодны для купания.

При этом, как пишет «7х7», местные жители купаются в море, несмотря на закрытие пляжей. Блогер Юрий Озаровский написал в своем телеграм-канале, что ограничения в первую очередь затронут сферу бизнеса. Он опубликовал несколько фото и видео с разных пляжей. Также, по его словам, отдыхающие уже начали приезжать в регион.

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Ранее сообщалось, что клиенты отелей в Анапе, которые решили отказаться от поездки на море из-за разлива мазута, столкнулись с проблемами при возврате денег. По их словам, гостиницы «кормят завтраками» и затягивают возвраты.

Разлив мазута произошел из-за крушения танкеров «Волганефть-212» и «Волганефть-239» недалеко от Керченского пролива в середине декабря прошлого года. Нефтепродукты, которые перевозили суда, загрязнили окрестные пляжи и привели к массовой гибели птиц и дельфинов. Собирать мазут приехали волонтеры, более ста из которых в результате обратились за медицинской помощью, а 17-летний подросток умер.