Клиенты отелей в Анапе столкнулись с проблемами при возврате денег из-за разлива мазута

Клиенты анапских отелей, которые забронировали номера, но затем решили отказаться от поездки из-за разлива мазута вблизи побережья, пожаловались на проблемы с возвратом денег. Об этом сообщила радиостанция Business FM.

В ее редакцию обратилась слушательница по имени Екатерина, которая рассказала, что добивалась возврата денег почти два месяца. По ее словам, она купила путевку в пятизвездочный отель в Анапе еще в ноябре. Женщина сообщила, что путевка для семьи с четырьмя детьми обошлась ей в 630 тысяч рублей, благодаря скидкам по случаю «черной пятницы».

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Узнав о разливе мазута и загрязнении пляжей Краснодарского края нефтепродуктами, Екатерина решила отказаться от поездки и попросила отель вернуть деньги, уплаченные за путевку.

По ее словам, отель ей формально не отказывал, но постоянно «кормил завтраками». Чтобы получить свои деньги обратно ей пришлось написать множество электронных писем и комментариев на страницах отеля в соцсетях, которые в какой-то момент закрыли. В конце-концов деньги Екатерине вернули и сама она считает, что ей повезло, так как другие люди, по ее словам, все еще ждут своих денег.

Как пишет BFM, туристы, столкнувшиеся с аналогичными проблемами направили жалобы по этому поводу как местным властям, так и в Минтуризма и прокуратуру. Некоторые из них, по данным радиостанции, готовятся обратиться в суд.

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В Ассоциации туроператоров России и Ассоциации отельеров сообщили, что в курсе проблемы, но заявили, что она не носит массового характера. В организациях пояснили, что по состоянию на конец года было куплено только 3-4% от всех летних путевок в Анапу, из которых клиенты решили вернуть лишь четверть.

В декабре прошлого года в результате крушения двух российских танкеров «Волганефть-212» и «Волганефть-239» в Черном море произошел разлив мазута, который они перевозили. Нефтепродукты загрязнили пляжи на побережье Краснодарского края и привели к гибели дельфинов и птиц. К уборке загрязненного мазутом песка привлекли сотни волонтеров, десяткам из которых потом потребовалась медицинская помощь, а один впоследствии скончался.