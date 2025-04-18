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Общество

В Госдуме предложили пасхальный выходной

2 минуты чтения 12:33 | Обновлено: 12:35

Начиная с 2026 года понедельник, следующий за православным праздником Пасхи, должен стать выходным днем, говорится в законопроекте, который начала рассматривать Госдума. Законопроект внес председатель думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, сообщило ТАСС.

Депутат у себя в телеграм-канале объяснил необходимость нового выходного желанием учесть «явно выраженное» мнение Русской православной церкви.

Законопроект не нарушит баланс рабочих и нерабочих дней, установленный Трудовым кодексом, заверил автор инициативы. Правительство должно будет каждый год переносить один из нерабочих дней «в пользу светлого Пасхального понедельника как выходного дня», объяснил Нилов.

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Депутат предложил при подготовке правительственного заключения на законопроект учесть, что «буквально накануне» РПЦ выступила за предоставление указанному дню статуса выходного.

Накануне зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом Вахтанг Кипшидзе сообщил, что группа депутатов обращалась в РПЦ с просьбой поддержать предложение сделать хотя бы первый день пасхальной недели выходным.

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Киршидзе рассказал, что традиция устанавливать один или два выходных дня на пасхальной неделе существовала в России до 1917 года и сохранилась в некоторых странах Европы. «Но нам хотелось бы, чтобы этот выходной превратился в праздник, когда люди вспоминают Воскресение Христово, а не когда исключительно съедают еще одну порцию шашлыков», — добавил представитель РПЦ.

В начале февраля депутат Дмитрий Гусев предложил сделать выходными дни, когда православные празднуют Пасху и Троицу. Поскольку оба всегда выпадают на воскресенье, выходным должен стать понедельник сразу после праздника, объяснил депутат.

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