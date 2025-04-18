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Общество

В России образовался избыток безработных топ-менеджеров

2 минуты чтения 08:40

На рынке труда в России зафиксирован высокий профицит управленцев. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

По ее данным, среднее по России число ищущих работу управленцев на каждую свободную вакансию составило 21,8 при том, что «нормой» аналитики платформы считают показатели от четырех до восьми. Самый большой избыток топ-менеджеров зафиксирован в Калмыкии. Там на одну вакансию управленца приходится 46,8 ищущих работу топ-менеджеров. Следом идет Чечня с показателем 39,7 и Ингушетия, где он составляет 36,2.

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Строчки с четвертой по десятую в этом списке занимают Республика Коми (33), Москва (30,7), Кабардино-Балкарская Республика (28,2), Краснодарский край (27,1), Республика Адыгея (26,6), Санкт-Петербург (26,3) и Ростовская область (26,2).

Только в марте текущего года, по данным hh.ru, опубликовали новые или обновили существующие резюме более 350 тысяч специалистов, претендующих на позиции менеджеров среднего и высшего звена.

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При этом количество соответствующих вакансий, которые работодатели разместили за первые три месяца 2025 года, составило почти 40 тысяч, что сравнимо с аналогичным показателем в первом квартале прошлого года. По данным hh.ru, количество вакансий управленцев выросло за год на 6%, тогда как число ищущих работу управленцев — на 31%.

При этом работодатели, разместившие вакансии топ-менеджеров, в среднем предлагают заработную плату в размере 139 900 рублей в месяц, тогда как средняя ожидаемая зарплата среди ищущих работу управленцев составила 150 тысяч рублей.

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