Советница Путина захотела «транслировать традиционные ценности» на остановках и детских площадках

Советница Владимира Путина и глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская объявила 17 апреля, что национальный центр «Россия» по ее инициативе начал разработку «российского стиля в сфере государственных визуальных коммуникаций», обратило внимание «Агентство».

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По словам чиновницы, единый стиль общественных мест поможет в борьбе с «чрезмерной латинизацией» городского пространства, будет «транслировать традиционные ценности» и создавать образ «сильного современного государства с богатым культурным наследием». В своем телеграм-канале Ямпольская написала, что представила эту идею Путину совместно с первым зампредом АП Сергеем Кириенко, и Путин поддержал проект.

Ранее Ямпольская называла народные промыслы «художественным кодом Родины», который должен лечь в основу «нового русского стиля». «Если этот код будет присутствовать в наших общественных пространствах, на детских площадках, в оформлении школ, остановок общественного транспорта, стадионов, зон отдыха — это будет создавать ощущение родного дома, где бы ты ни находился. Это то самое воспитание патриотизма исподволь, без громких лозунгов», — говорила чиновница.

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В 2023 году Ямпольская пожаловалась на слова поэтессы Веры Полозковой о подрыве машины Z-писателя Захара Прилепина. После этого Росфинмониторинг внес Полозкову в список «террористов и экстремистов». В прошлом году депутат вносила законопроект, который предлагает изымать из библиотек книги российских писателей, которых чиновники Министерства юстиции считают «иностранными агентами».

Как отмечает «Агентство», Ямпольская много лет проявляет симпатию к Иосифу Сталину. Например, в 2007 году она писала, что «Россию способны удержать над бездной две силы. Первая называется — Бог. Вторая — Сталин». В своем телеграм-канале она регулярно публикует цитаты Сталина.