СМИ: российские чиновники перестали ждать быстрого мира с Украиной

Представители российских властных структур более не ожидают прекращения боевых действий между Россией и Украиной, сообщает «Вёрстка» со ссылкой на полученную от источников информацию. Журналисты отмечают, что оптимистичный настрой после возвращения в Белый дом Дональда Трампа сменился на понимание неизбежности длительных переговоров.

Собеседники журналистов также отметили, что тема возможного успеха переговоров при посредничестве президента США постепенно уходит даже из обсуждений. Некоторые чиновники и политики концентрируются на решении повседневных задач, другие и вовсе перестали следить за новостной повесткой этого направления. «У нас тут бывшего губернатора посадили, какой Трамп?» — рассказал «Вёрстке» источник из Курской области.

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Социальный психолог Алексей Рощин в разговоре с журналистами отметил, что большое количество людей «без оглядки» поверило в обещания быстрого мира, которые давал Дональд Трамп. По его мнению, этот настрой распространился среди населения России, а выражаемый публично скептицизм постепенно уступал место внутреннему оптимизму. Он отмечает, что этот эффект был свойственен многим россиянам также из-за сопутствующих событий — укрепления курса рубля к доллару и резкого подъема индексов, которые дополнили оптимистичный фон.

Однако затем, как отмечает Рощин, появилось ощущение, что заявления Трампа о возможности быстрого заключения перемирия «ни на чем не основаны». Он подчеркивает, что Владимир Путин продолжил наносить удары по украинским городам, несмотря на сделанные обещания. «Это стало таким холодным душем для тех, кто во что-то верил. Неясно, до какой степени блаженная вера в то, что Россия и Америка будут вместе править миром, будет распространяться среди российского населения и когда сойдет на нет», — подчеркнул эксперт.

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Сейчас чиновники заняли позицию, которая заключается в ожидании новостей от правящей элиты. «Там столько скрытых обстоятельств для людей из-за пределов узкого круга переговорщиков, что самым мудрым будет просто ждать результата», — заявил «Вёрстке» депутат Госдумы от «Единой России». Источники журналистов также отмечают, что скептически относятся к перспективам мирного урегулирования из-за «обрыва связи» между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.