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Политика

Кремль заявил об истечении запрета на удары по украинским энергообъектам

2 минуты чтения 14:01

Срок моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, объявленного ранее Москвой истек. Об этом, как передает агентство «Интерфакс», заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

В то же время он отметил, что новых распоряжений от Путина на этот счет не поступало. Москва официально согласилась прекратить удары по энергетическим объектам Украины на срок в 30 дней 18 марта. Таким образом срок моратория истек еще 16 апреля. Тогда Песков сообщил журналистам, что не располагает информацией о том, сколько еще российские войска не будут атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру.

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В свою очередь, помощник Путина Юрий Ушаков в тот же день сообщил, что Москва доведет до Вашингтона «определенный сигнал» о том, что будет с мораторием дальше. Песков по этому поводу заявил, что «налаженные контакты позволяют весьма и весьма оперативно такой разговор согласовать при необходимости». При этом он оговорился, что на этой неделе контактов Москвы и Вашингтона не запланировано.

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17 апреля по запросу Москвы должны были пройти закрытые консультации Совета безопасности ООН, темой которых должно было стать обсуждение итогов 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам. За его время Москва и Киев неоднократно обвиняли друг друга в нарушении этого запрета. В частности, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что заключение соглашения о прекращении огня в Украине пока «нереалистично», так как Киев не соблюдал мораторий.

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