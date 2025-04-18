Кремль заявил об истечении запрета на удары по украинским энергообъектам

Срок моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, объявленного ранее Москвой истек. Об этом, как передает агентство «Интерфакс», заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

В то же время он отметил, что новых распоряжений от Путина на этот счет не поступало. Москва официально согласилась прекратить удары по энергетическим объектам Украины на срок в 30 дней 18 марта. Таким образом срок моратория истек еще 16 апреля. Тогда Песков сообщил журналистам, что не располагает информацией о том, сколько еще российские войска не будут атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру.

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В свою очередь, помощник Путина Юрий Ушаков в тот же день сообщил, что Москва доведет до Вашингтона «определенный сигнал» о том, что будет с мораторием дальше. Песков по этому поводу заявил, что «налаженные контакты позволяют весьма и весьма оперативно такой разговор согласовать при необходимости». При этом он оговорился, что на этой неделе контактов Москвы и Вашингтона не запланировано.

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17 апреля по запросу Москвы должны были пройти закрытые консультации Совета безопасности ООН, темой которых должно было стать обсуждение итогов 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам. За его время Москва и Киев неоднократно обвиняли друг друга в нарушении этого запрета. В частности, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что заключение соглашения о прекращении огня в Украине пока «нереалистично», так как Киев не соблюдал мораторий.