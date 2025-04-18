Эффект от отдыха на природе сравнили с эффектом от антидепрессантов

Ученые из Йоркского университета пришли к выводу, что прогулки на свежем воздухе или работа в саду снижают уровень тревожности. Положительные эффекты наблюдаются уже через три месяца постоянного отдыха на природе, пишет издание Naked Science, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Health & Social Care in the Community.

Исследователи изучили состояние 223 человек в возрасте от 18 до 64 лет, которые проживали на востоке Англии. 44% испытуемых были безработными или не могли трудиться из-за плохого здоровья или инвалидности, 65% жили в неблагополучных районах, и у всех у них также были проблемы с психическим здоровьем — от депрессии до посттравматических стрессовых и обсессивно-компульсивных расстройств.

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Всем участникам исследования врачи в дополнение к обычному лечению рекомендовали проводить выходные на природе. Так, 30% из них занимались спортом, ходили на рыбалку и в походы, а 51% предпочли садоводство. Как сообщается, более трети испытуемых активно проводили время на свежем воздухе около пяти-восьми недель, а остальные — от одной недели до трех месяцев. При этом 80% отдыхали на природе не реже одного раза в неделю.

Ученые оценили степень удовлетворенности жизнью, а также уровни депрессии и тревожности с помощью клинических тестов до начала испытаний, а затем спустя три месяца. В частности, респондентов спрашивали, насколько они удовлетворены своей жизнью.

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В итоге исследователи пришли к выводу, что в среднем уровень тревожности участников опроса снизился на 55%, а депрессии — на 51%. В то же время степень удовлетворенности жизнью выросла на 65%. При этом эффект, как утверждается, зависел от продолжительности активности на свежем воздухе.

Самые высокие показатели были у тех, кто отдыхал на природе в течение пяти-восьми недель. А, например, те, кто проводил на свежем воздухе от недели до месяца получили по шкале депрессии на два балла меньше, что впрочем ученые также назвали хорошим результатом. Ученые подчеркнули, что несмотря на положительные результаты, активный отдых не может заменить традиционные методы лечения.