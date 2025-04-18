Дочь Путина займется релокацией айтишников в Индию

Негосударственный институт развития «Иннопрактика», который возглавляет дочь Владимира Путина Екатерина Тихонова, объявил об открытии в столице Индии Нью-Дели технохаба для российских высокотехнологичных компаний. Об этом, как пишет газета «Ведомости», сообщила первый замгендиректора института Наталья Попова, выступая на форуме Data Fusion.

Она отметила, что открываемый технохаб позволит представителям российских компаний работать с международными партнерами. «Компании — сливки нашего высокотеха должны работать не только в рамках российского рынка, но и быть широко представлены за рубежом», — подчеркнула она.

Попова также рассказала, что ранее «Иннопрактика» уже открыла похожий технохаб в Китае, а сейчас ведет переговоры о создании аналогичных площадок в Объединенных Арабских Эмиратах, Бразилии и Южно-Африканской республике.

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«То есть мы идем по БРИКС+, потому что считаем, что это наиболее перспективная стратегия. Мы вырастим наших единорогов, и наше технологическое лидерство будет подтверждено не только в рамках российского рынка», — заверила Попова.

Она уточнила, что сейчас «Иннопрактика» подбирает потенциальных контрагентов и изучает возможности по привлечению инвестиций от местных фондов. Кроме того, ведется работа по поиску потенциальных заказчиков. Последнее, по словам Поповой, «включает в себя фасилитацию переговоров с учетом местных культурных и коммуникационных особенностей».

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Как пояснил руководитель ИБ-направления «Телеком биржи» Александр Блезнеков, технохаб это пространство, предназначенное для работы узкопрофильных IT-специалистов, где они могут заниматься созданием новых продуктов, выводом локальных решений на международные рынки и продвижением собственных разработок.

В свою очередь, директор программ Института управления РАНХиГС Олег Филиппов отметил, что такой формат предполагает оказание компаниям-участникам государственной поддержки.