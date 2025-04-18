Подсчитано число уехавших из России за 2022 год

В 2022 году из России могло эмигрировать около 860 тысяч человек, сообщает проект «Если быть точным» со ссылкой на данные научной работы исследователей из компании Meta, Гарварда, университета Гонконга и международного института прикладного системного анализа в Австрии.

Авторы работы утверждают, что в 2022 году Россия заняла четвертое место в мире по величине чистого оттока населения. С показателем в 860 тысяч страна уступила Пакистану, Индии и Украине. Основными направлениями эмиграции стали страны Европы, Казахстан, Армения, Грузия, Турция и Израиль.

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Результаты получены на основе анализа данных о перемещении трех миллиардов пользователей социальной сети Facebook. Ученые проанализировали информацию об их местах проживания по IP-адресам и активности профилей. Эмиграцией считалась ситуация, когда человек проводил не менее года в какой-либо стране, а потом переезжал в другую. Авторы отметили, что это соответствует стандартам миграции по методологии ООН.

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Алгоритм исследования также учитывал возможность совершения коротких поездок в другие страны. Такие путешествия исключались из подсчета — учитывались только постоянно проживавшие в каком-либо государстве люди.

«Если быть точным» отмечает, что популярность Facebook отличается в разных государствах и среди различных демографических групп в них. Например, где-то этой соцсетью пользуются почти все, а где-то только городские жители и молодежь. При работе с данными исследователи применили корректировку на охват Facebook в каждой стране, уровень дохода и официальную статистику миграции.

Самой популярной страной среди иммигрантов в 2022 году оказались США, сюда для постоянного проживания прибыли более 3 миллионов человек. В Европе такой страной оказалась Великобритания с показателем чуть ниже 900 тысяч.