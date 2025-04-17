Забайкальский депутат четыре года работал из Украины

Депутат Каларского округа Забайкальского края Михаил Носик в течение четырех лет выполняет свои служебные обязанности, проживая в украинском городе Днепр. Об этом пишет издание Zab.ру, ссылаясь на протокол заседания комиссии по этике местного Совета депутатов.

В документе говорится, что Носик переехал жить в Украину еще в 2021 году. Тем не менее он продолжает выполнять свои депутатские обязанности с помощью видеосвязи, в частности, он принимает участие в заседаниях Совета депутатов и осуществляет дистанционный прием граждан.

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Как пишет издание, коллеги Носика по Совету депутатов заинтересовались его проживанием за границей около месяца назад. В ответ Носик не стал ничего отрицать и рассказал, что переехал в Днепр, так как там живут его родственники, а сам он проходит лечение от онкологического заболевания. Он также сообщил, что не получает зарплату, а живет на пенсию в 27 тысяч рублей. При этом, по словам депутата, чтобы перевести ее себе в Украину, ему приходится конвертировать рубли в биткоины, а затем биткоины в гривны, в результате чего он теряет до 30% изначальной суммы.

Носик также подчеркнул, что не владеет недвижимостью за пределами России и у него нет украинского гражданства. Он заявил, что не намерен слагать с себя депутатские полномочия до истечения их срока в декабре 2025 года.

«На основании беседы, комиссия сделала выводы о том, что вынужденное проживание муниципального депутата на территории иностранного государства, находящегося в состоянии конфликта с Российской Федерацией, создает угрозу его личной безопасности, а также препятствует исполнению им своих обязанностей в полном объеме и может вызывать сомнения в его способности объективно и беспристрастно представлять интересы избирателей Каларского муниципального округа», — говорится в протоколе заседания.

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Как пишет Zab.ру, комиссия по этике приняла решение инициировать процедуру досрочного прекращения полномочий Носика. Члены комиссии объяснили такое решение тем, что депутат якобы не может исполнять свои служебные обязанности, в том числе осуществлять личный прием избирателей.

Сам Носик в разговоре с телеграм-каналом «Юнашев LIVE» пояснил, что поехал в Днепр, чтобы помочь с воспитанием внука, а с тех пор не может выехать оттуда. При этом он отказался отвечать на вопросы о своем отношении к войне.