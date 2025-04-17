В Санкт-Петербурге захотели построить аналог «Москва-Сити»

В Санкт-Петербурге собираются строить общественно-деловой центр «Петербург Сити». Проект аналога «Москва-Сити» опубликован на сайте городского Комитета по градостроительству и архитектуре, сообщила газета «Деловой Петербург». Комплекс предлагается строить на месте асфальтобетонного завода, фабрики ниток, действующего делового центра и действующей исправительной колонии ФСИН, узнали журналисты.
Деловой центр площадью три миллиона квадратных метров должен появиться на площади 72 гектара в Невском районе, за Ладожским вокзалом, в границах улиц Ворошилова, Складская и Зольная. Инвестиции «через механизм комплексного развития территории» оцениваются в 350 миллиардов рублей на период с 2025 по 2030 годы.
На участке планируется построить башни «Москва» и «Россия» с офисами федеральных органов власти, башню «Санкт-Петербург» для местных чиновников, здания штаб-квартир БРИКС и ШОС, четыре офиса неназванных российских корпораций, концертный зал «Сити-холл», жилые здания, парк, общежития вузов, а также создать на базе железнодорожного вокзала «транспортно-пересадочный узел».
Создатели концепции «Петербург Сити» уточнили, что сейчас в городе нет подобного проекта, основанного на принципах «пятиминутного города» и «транзитно-ориентированного девелопмента». Действующий «Лахта Центр» структур «Газпрома» не отвечает критериям из‑за «периферийного расположения» на северо-западной окраине города, ограниченной территории и «преимущественно офисной направленности».
Концепцию и документацию «Петербург Сити» составлял застройщик «КРТ-Девелопмент». На сайте компании необходимость создания «Петербург Сити» объясняется потребностью «преобразовать депрессивную территорию нежилой застройки и улучшить качество городской среды».
Сейчас на предлагаемой под застройку территории находится деловой центр «Охта», асфальтобетонный завод «Магистраль», бывшая ниточная фабрика «Рабочий» с офисно-складским комплексом, исправительная колония №7 ФСИН, котельная, жилые дома, индивидуальные гаражи, пишет «Деловой Петербург».
Через район застройки должна проходить платная широкополосная автодорога «Восточный скоростной диаметр», стало известно в августе 2024 года.
Совладелец компании-застройщика «Петербург Сити», основатель «Центра урбанистики и градостроительства СПбГУ» Евгений Бондарчук отказался назвать изданию «Фонтанка» инициатора создания концепции.
С 2007 по 2017 год существовал проект строительства комплекса «Охта Центр» в районе Ладожского вокзала, однако власти отказались от него под давлением градозащитников, доказавших, что небоскреб испортит исторический облик центра и восточной части города. В итоге комплекса стал называться «Лахта Центр» и был построен на другом конце Петербурга.