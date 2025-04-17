У «любимой телеведущей Путина» нашли паспорт Гондураса

Ведущая «Первого канала» Екатерина Андреева свободно ездит в Европу, имея паспорта Гондураса и Черногории, сообщил «Фонд борьбы с коррупцией». О гражданстве балканской страны Алексей Навальный рассказывал в 2015 году, о гражданстве центральноамериканской республики стало известно благодаря доверенности, которую Андреева выписала на местного адвоката. Андрееву называли «любимой ведущей Владимира Путина».

Гражданство Гондураса Андреева получила 27 ноября 2005 году, следует из опубликованной ФБК доверенности на адвоката, где указан номер паспорта. В 2004 году «Комсомольская правда» писала, что у мужа Андреевой Душко Перовича есть гражданство Гондураса.

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Также у Перовича есть гражданство Сербии и Черногории. Черногорский паспорт Андреева получила в 2011 году «за особые заслуги перед страной», говорится в расследовании.

«Это ненормально, когда уже три с лишним года идет война, а одна из главных лиц военной пропаганды спокойно путешествует по миру и ведет себя как беззаботный тревел-блоггер», — сказал представитель ФБК Георгий Албуров в видеоверсии расследования.

По данным ФБК, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Андреева ездила в Норвегию, Финляндию и Черногорию.

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«К этому моменту Норвегия уже год как не выдавала россиянам туристические визы, а Финляндия уже год как не пускала россиян по туристическим визам — ведь все они виноваты в войне гораздо больше, чем Екатерина Андреева», — пишут авторы расследования. По их словам, в перерывах между «путешествиями по странам НАТО» Андреева ругала эти страны на «Первом канале».

Вскоре после публикации расследования председатель совета директоров ФБК Мария Певчих написала, что фонд обратился к правительству Черногории с просьбой лишить Андрееву гражданства. «За какие заслуги его выдали непонятно, а сейчас вообще никаких поводов не осталось. Да и зачем главной пропагандистке Путина вражеский паспорт страны НАТО?», — написала Певчих.

Глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади объяснил, что, согласно черногорскому законодательству, гражданство страны прекращается, если поведение «особо значимого гражданина» наносит серьезный ущерб жизненно важным интересам страны.