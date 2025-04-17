В России вырос спрос на «дубайские» куличи

В преддверии Пасхи в росийских маркетплейсах вырос спрос на куличи с ярко-зеленой начинкой из фисташковой пасты и хрустящего теста катаифи, как у дубайского шоколада, пишет ТАСС.

В 2025 году Пасха выпадает на 20 апреля. В преддверии праздника участники рынка проанализировали спрос на пасхальные товары. Так, по данным аналитиков маркетплейса цветов и подарков Flowwow, россияне все чаще ищут так называемые «дубайские» куличи — с начинкой, вдохновленной популярным дубайским шоколадом. Отмечается, что интерес к такой выпечке начал расти еще в конце февраля и продолжает увеличиваться по мере приближения Пасхи.

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«Тем не менее по сравнению с запросами о пасхальной выпечке в целом трендовые куличи пока нельзя назвать лидерами. На Flowwow всего 1,5% поисковых запросов к празднику касаются именно начинки дубайский шоколад. В среднем классический кулич от кондитера обойдется в 2 354 рубля, цена выросла на 47% к прошлому году», — рассказали в Flowwow.

Популярность выпечки с такой начинкой заметили и в сервисе «Авито». Сообщается, что кондитеры сейчас активно готовят «дубайские» куличи с начинкой из фисташковой пасты, теста катаифи и шапкой из молочного шоколада. «В преддверии праздника в этом году на платформе их искали свыше 3 тысяч раз. Средняя цена дубайского кулича — 900 рублей», — рассказали в «Авито».

В целом продажи пасхальных товаров выросли почти на 40% в годовом выражении, рассказали в Wildberries. По данным аналитиков этого маркетплейса, продажи куличей за две недели до начала предпраздничной подготовки увеличились на 114% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

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Заметный рост среди других популярных товаров также продемонстрировали продажи праздничных наборов — на 41%, подставок для яиц — на 40%, пищевых красителей — на 26%, наклеек — на 21% и свечей — на 15%.



