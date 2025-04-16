Зумеры вынуждают сверстниц искать партнеров постарше из-за своих взглядов

Представительницы поколения Z все чаще предпочитают искать партнера значительно старше себя, несмотря на то, что еще недавно большая разница в возрасте считались ими нежелательной, сообщает издание The Independent.

Причина может быть в том, что зумеры мужского пола разделяют ценности, которые неприемлемы для многих молодых девушек. Журналисты отмечают, что женщины предпочитают либеральных кандидатов на выборах, поддерживают гендерное равенство и право свободно распоряжаться своим телом, в то время как мужчины тяготеют к консервативным взглядам и разделяют точку зрения таких инфлюенсеров, как Джо Роган и Эндрю Тейт.

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The Independent отмечает, что еще недавно зумеры крайне негативно относились к положительному образу отношений, в которых есть значительная разница в возрасте между партнерами. Из-за этого сотрудники киноиндустрии постепенно отказывались от воплощения на экране таких пар, предпочитая демонстрировать отношения, в которых возраст обоих партнеров примерно одинаков. Журналисты отмечают, что критике подвергались и знаменитости, которые вступали в романтические или дружеские отношения с людьми, которые были сильно моложе их самих.

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Изменения в восприятии такого вида отношений, как утверждается в тексте, произошли в последние два года из-за несовпадения ценностей у сверстников. Упомянутые собеседниками The Independent блогеры имеют преимущественно мужскую аудиторию, например, у Рогана 81 процент слушателей мужчины.

Журналисты также отмечают, что только 56 процентов зумеров подтвердили наличие у них романтических отношений в подростковом возрасте, что значительно ниже показателя представителей других поколений. Всего же, по данным сервиса для знакомств Bumble, 63 процента людей не считают разницу в возрасте значимым фактором.