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Политика

СМИ: Кремль «настоятельно порекомендовал» журналистам написать о помощи Паши Техника российским военным

2 минуты чтения 20:17 | Обновлено: 20:23

Чиновники из администрации президента РФ «настоятельно порекомендовали» российским изданиям опубликовать новости о том, что рэпер Паша Техник якобы отправлял пожертвования участникам вторжения в Украину. Об этом «Медузе» сообщил сотрудник крупного российского СМИ.

По словам источника, его издание получило «настоятельную рекомендацию» из управления по общественным проектам администрации президента РФ, которое курирует интернет-СМИ. Собеседник «Медузы» считает, что власти таким образом продвигают идею о том, что «даже такие [как Паша Техник] поддерживают [войну], никто не остается в стороне».

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«Медуза» отмечает, что новости о донатах Техника опубликовали «Газета.ру», «Лента.ру», Life и разные региональные медиа. Издания ссылались на один источник — пост связанного с силовиками телеграм-канала Mash. В сообщении со ссылкой на «представителей бойцов» утверждалось, что рэпер якобы перевел в 2024 году 700 тысяч рублей 106-й воздушно-десантной Тульской дивизии и 1182-му артполку.

«Также в личных вещах Паши родные нашли грамоту с благодарностью от военных подразделений», — писал Mash. Фотографию грамоты или какие-либо другие доказательства переводов канал не привел.

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Сотрудник другого крупного СМИ сообщил «Медузе», что в АП им рекомендовали опубликовать утверждение, что на прощание с Техником пришло больше людей, чем на похороны Алексея Навального. Издание не стало исполнять эту просьбу, так как она была достаточно «мягкой», объяснил источник. «Медуза» при этом отметила, что это утверждение появлялось в комментариях в соцсетях и у пропагандистов.

Телеграм-канал ЧТД обратил внимание, что Z-канал «Под лед» разместил трек о войне и утверждает, что это невышедшее произведение Паши Техника. В 2020 году рэпер записал композицию «Историческая Ххйня» с рекламой поправок к Конституции, которые позволили Владимиру Путину получить формальное обоснование для выдвижения на очередной срок.

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