Каждый пятый россиянин недоволен своим репродуктивным здоровьем

В России 18% опрошенных граждан недовольны состоянием своего репродуктивного здоровья. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты онлайн-опроса, проведенного аналитическим центром «Национальное агентство финансовых исследований» (НАФИ) и фармкомпанией «Гедеон Рихтер».

Опрос проводился среди 1509 женщин и 1491 мужчины в возрасте от 18 до 45 лет из всех федеральных округов России. Согласно его результатам, почти половина респондентов (48%) — как мужчины, так и женщины — заявили, что «скорее удовлетворены» своим репродуктивным здоровьем, а треть (30%) полностью довольны. Еще 4% затруднились с ответом.

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При этом аналитики выяснили, что почти 90% женщин и 70% мужчин хотя бы раз в жизни сталкивались с последствиями нарушений репродуктивного здоровья. Согласно исследованию, женщины чаще всего указывали на эмоциональные и психологические трудности (65%), ухудшение общего состояния (62%), а также нарушение сна и отсутствие аппетита (54%). Мужчины также отмечали эти последствия, но немного реже — 47%, 41% и 43% соответственно.

По данным аналитиков, за последний год темой репродуктивного здоровья интересовались 80% россиян. Выяснилось, что наибольшее доверие у россиян вызывает информация от дипломированных врачей — так ответили 82% женщин и 74% мужчин. Почти столь же высоким оказался уровень доверия к данным, поступающим от официальных медицинских организаций — 81% и 76% соответственно. При этом россияне отдают предпочтение информации, изложенной простым и понятным языком: это важно для 78% женщин и 71% мужчин.

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По словам ведущего научного сотрудника Института лингвистических исследований РАН, специалиста по гендерной лингвистике Валерия Ефремова, мужчины гораздо реже и позже женщин обращаются за помощью к профильным специалистам. Все из-за токсичной маскулинности — общество ожидает от мужчин физической стойкости, отмечает Ефремов.

Доцент кафедры акушерства и гинекологии РНИМУ им. Пирогова Ольга Братчикова считает, что в осведомленности населения о репродуктивном здоровье важную роль играет готовность врача общаться с пациентами и отвечать на их вопросы. С этим соглашаются и психологи. Так, по словам психолога-сексолога и специалиста сервиса психотерапии Alter Артема Химича, в московских клиниках заметно выше уровень сервиса, поскольку врачи там проходят курсы по развитию коммуникативных навыков. Он считает, что такое обучение, а также внедрение программ сексуального образования в школах и вузах — с акцентом на темы согласия, личных границ и психологических аспектов — могут помочь снизить напряжение и повысить уровень доверия между пациентами и специалистами.



