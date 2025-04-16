Близкие к Кремлю россияне нашли способ без проблем путешествовать в Европу

С начала полномасштабной войны в Украине более 200 россиян получили гражданство Сербии на основании «особых заслуг перед республикой», которые позволяют им беспрепятственно ездить в государства Евросоюза и еще несколько десятков стран. Об этом говорят официальные данные сербских властей, доступ к которым получили «Важные истории». Издание отмечает, что среди новоиспеченных сербских граждан есть как минимум несколько десятков россиян, связанных с Кремлем, российским ВПК и олигархами, поддержавшими войну.

Как пишут «Важные истории», в оборонном секторе наиболее «масштабная миграция» затронула людей, связанных с концерном «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), который является крупнейшем в России производителем систем радиоэлектронной борьбы и компонентов для военных самолетов и вертолетов, а также входит в состав оружейной госкорпорации «Ростех» сослуживца Владимира Путина по КГБ Сергея Чемезова.

В частности, сербский паспорт получила Анастасия Колесова — дочь бывшего главы компании и экс-губернатора Амурской области Николая Колесова, находящегося под санкциями ЕС. Гражданской Сербии стала и ее мать — Альбина, ранее работавшая на Казанском оптико-механическом заводе, производящем оружейную оптику. Также сербские власти дали гражданство страны мужу Колесовой — бывшему главе оборонного завода «Элекон», а также менеджеру КРЭТ Екатерине Блохиной.

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Кроме того, сербский паспорт теперь есть у Светланы Кийко — жены генерал-полковника Михаила Кийко, бывшего заместителем главы федеральной службы контроля за оборотом наркотиков, а позже заместителем гендиректора оборонного концерна «Алмаз-Антей» — одного из крупнейших в мире производителей систем противоракетной и противовоздушной обороны.

Сербские паспорта также получил ряд россиян, связанных с бизнесом на оккупированных украинских территориях. Среди них бывший глава принадлежащей другу Путина Геннадию Тимченко компании «Стройтранснефтегаз» Иван Сибирев, а также Светлана Перевалова, чей муж Виктор Перевалов является основателем компании «Высококачественные автомобильные дороги», которая занимается строительством дорог в аннексированном Крыму.

Еще один новоиспеченный сербский гражданин — Кирилл Краттли — зять депутата Госдумы Алексея Ткачева, находящегося под санкциями ЕС. Компания Краттли «Миртех» является партнером, принадлежащего семье Ткачевых агропромышленного холдинга «Агрокомплекс», получившего более 160 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в оккупированных регионах Украины, но так и не попавшего под западные санкции.

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Также сербские паспорта получили некоторые россияне, близкие к спецслужбам. Например, Дмитрий Сергеев — друг вице-премьера и бывшего министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, который, в свою очередь, приходится сыном помощнику Путина, а в прошлом директора ФСБ и главы Совбеза России генерала Николая Патрушева.

Гражданство Сербии также получили десятки функционеров и молодых российских спортсменов, которые с начала войны не могут выступать под российским флагом. В их числе есть и бойцы ММА, и шахматисты. Так, в 2022 году сербский паспорт получил многократный чемпион по смешанным единоборствам в тяжелом весе, а ныне завершивший карьеру Федор Емельяненко. Ранее он говорил, что может уехать в «православную и многострадальную» балканскую страну, если настанет «форс-мажор».