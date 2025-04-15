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Общество

Женщины извиняются на работе чаще мужчин

2 минуты чтения 16:18 | Обновлено: 16:19

​​Экономисты из Стэнфорда Лили Лю и Маршалл Мо выяснили, что женщины чаще мужчин извиняются перед руководством, что заставляет руководителей строже оценивать результаты их работы. Об этом сообщает The Economist.

В исследовании приняли участие 700 жителей США, которых поделили на «работников» и «начальников». Работникам нужно было ответить на вопросы из теста, а работодателям — оценить, кто из их подчиненных пойдет на повышение. Также тех, кто оказался в группе работников, попросили написать несколько сообщений своему начальству, чтобы попытаться повлиять на конечное решение и убедить руководство в необходимости повышения.

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Издание отмечает, что мужчины и женщины справились с тестом почти на одном и том же уровне: в среднем они набрали 4,16 и 4,24 из десяти баллов соответственно. При этом в сообщениях женщины вдвое чаще писали слова «извините» и «прошу прощения».

Эксперты связали такие показатели с разной степенью уверенности: мужчины считали, что они ответили правильно в среднем на четыре вопроса, тогда как женщины — на 3,2. Однако даже после того, как ученые учли этот фактор, оказалось, что женщины извинялись на 12% чаще.

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В свою очередь, работодатели считали работников, которые чаще извиняются, менее компетентными, из-за чего работу женщин они оценивали строже, нежели работу мужчин. В то же время начальство испытывало большую симпатию по отношению к женщинам, и это уравновешивало количество повышений, предоставленных мужчинам и женщинам. 

The Economist пишет, что в предыдущих исследованиях ученые из разных стран выяснили, что в Канаде 90% жителей страны в возрасте от 18 до 25 лет немедленно извинились бы, если бы столкнулись с незнакомцем. Также стало известно, что жители Великобритании извиняются в четыре раза чаще, чем жители США. 

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