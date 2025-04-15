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Общество

Wildberries объяснила массовый найм граждан Северной Кореи на свои склады

2 минуты чтения 16:44

Компания Wildberries ответила на сообщения в сети про найм сотен граждан Северной Кореи на свои склады. В пресс-службе маркетплейса изданию RTVI заявили, что руководство нанимает иностранных граждан в рамках международного сотрудничества.

«Компания в тестовом режиме работает с кадровым агентством по привлечению исполнителей из разных стран в рамках международного сотрудничества. Компания соблюдает необходимые требования при сотрудничестве с занятыми из-за рубежа в рамках пилотного проекта», — рассказали в Wildberries.

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Отмечается, что итогам этого проекта компания намерена принять решение о его масштабировании. В то же время в Wildberries заверили, что на логистических центрах работают граждане России.

«На двух объектах в Московской области также предусмотрена возможность трудоустройства для граждан стран ЕАЭС. Обязательным условием при оформлении являются наличие разрешения на работу и официального подтверждения от соответствующих органов о праве пребывания на территории России», — подчеркнули в компании.

Накануне в сообществе «Подслушано Склад Wildberries Электросталь» во «ВКонтакте» были опубликованы два ролика, на которых группа женщин в фиолетовых костюмах идет по рабочим помещениям. Авторы видео утверждают, что это жительницы Северной Кореи, которых привлекла компания. 

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О том, что компания собирается привлекать персонал из Северной Кореи писали рязанские паблики еще в феврале, передает Русбейс. Так, 14 февраля в телеграм-канале «Топор. Новости Рязани» появилась информация о том, что 100 женщин из КНДР проходят обучение под руководством пяти супервайзеров компании для последующей работы на складе в Рязани. По данным канала, с ними заключены трехлетние контракты.

В компании тогда подтвердили, что в рамках пилотного проекта действительно предусмотрена возможность привлечения иностранного персонала для работы на складах маркетплейса, однако только при строгом соблюдении всех требований к оформлению. Комментировать заключение контрактов напрямую с гражданами Северной Кореи в Wildberries отказались.

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