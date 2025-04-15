Волонтеры рассказали о живущей три года в замурованной яме собаке

В Брянской области собака несколько лет живет в накрытой плитой яме. Выжить животному удалось лишь благодаря неравнодушной пенсионерке, которая все это время кормила пса, спуская еду и воду на веревке, пишут телеграмм-канал Baza и местное издание «Новости Брянска».

Три года назад в городе Дятьково, который находится примерно в 50 километрах от Брянска, проводились ремонтные работы, в ходе которых рабочие выкопали яму, куда упал щенок. Вероятно, они не заметили животное и накрыли яму плитой. В итоге собака оказалась замурована под землей.

«Мурло мещанина» Изменения в «народной поддержке» войны могут привести к нехватке самого необходимого на фронте Политика 5 минут чтения

Все это происходило рядом с домом пенсионерки, чье имя не называется. В какой то момент женщина услышала писк и поняла, что животное оказалось в ловушке. Вытащить собаку пенсионерка не смогла, но и бросить тоже.

Baza пишет, что с тех пор женщина ежедневно спускает воду и еду собаке, которую она назвала Малышом, на веревке. Пенсионерка пыталась обращаться к МЧС, чтобы те помогли достать животное, но спасатели, как отмечает телеграм-канал, отказались ей в этом помочь.

Я переехал в США и открыл ресторан русской кухни Американцы оказались совсем не близки мне по духу, наши — лучше. Но пельмени нравятся всем Общество 11 минут чтения

Недавно жительница Дятьково попала в больницу, но про Малыша не забыла и попросила позаботиться о собаке волонтеров, которые и придали историю огласке. Теперь, как утверждает Baza, у животного появился шанс выбраться на волю, но есть проблема — без специальной техники плиту, которая накрывает яму, не поднять, а по-другому освободить собаку не получится.

Волонтеры обратились в администрацию города по этому поводу, но пока неизвестно, что им там ответили. Кроме того, они отмечают, что даже если собаку удастся вытащить, то неизвестно, что с ней делать дальше — собака очень боится людей.