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Общество

В соцсетях обсуждают моду на усы среди мужчин

2 минуты чтения 18:05

В последнее время пользователи соцсетей активно обсуждают усатых парней, которых часто встречают в барах. «Афиша Daily» рассказала о характерных особенностях представителей нового городского типажа.

Как пишет издание, усатых мужчин можно встретить в разных странах, например, Австралии, США, Канаде и Западной Европе. Особенно много их в столице Германии Берлине. Также их замечают в крупных российских городах — в Москве, Петербурге и Ростове-на-Дону. Новые хипстеры нередко становятся героями мемов, а мнение девушек о них, утверждает «Афиша Daily», разделилось: одни хотят встречаться именно с такими парнями, другие считают их «непригодными для семьи» и «сплошными ред-флагами».

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По версии издания, помимо усов представителей нового типажа мужчин отличают прически маллет, каре и длинные волосы. В одежде они предпочитают «горпкор» — вещи, изначально предназначенные для активного отдыха на природе, — или «ворккор» — вещи, изначально пошитые для рабочих. Также усатые мужчины предпочитают винтажную одежду и карабины вместо сумок. В дополнение к образу они надевают множество аксессуаров.

Кроме того, считается, что многие усатые парни имеют схожие хобби. Они могут играть в бильярд, кататься на скейте или велосипеде, коллекционировать винил, играть на музыкальных инструментах, в основном на бас-гитаре, и записывать подкасты.

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В профессиональном плане такие мужчины являются представителями креативной индустрии: многие работают SMM-менеджерами и журналистами. Также среди них встречаются работники сферы кино и музыки, диджеи, художники, бармены и бариста.

Еще одной отличительной особенностью новых хипстеров «Афиша Daily» называет многочисленные маленькие татуировки по всему телу. 

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