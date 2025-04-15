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Общество

«Радиостанция Судного дня» передала новые сообщения

2 минуты чтения 11:12

В эфире «радиостанции Судного дня», которую также называют УВБ-76 или «Жужжалкой», за минувшие сутки прозвучали четыре сообщения. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи».

Отмечается, что сообщения были получены 14 апреля в разное время с разным содержанием. Так, в 10:54 по московскому времени было передано слово «нептун», в 15:48 — «тимус», в 17:17 — «лисоплащ», а в 18:41 — «нутобакс».

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УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, непрерывно работающая на частоте 4625 кГц с середины или конца 1970-х годов. Известна также под неофициальным названием «жужжалка» (англ. The Buzzer), благодаря характерному монотонному звуку, который звучит большую часть времени. 

Название станции возникло из-за ошибочной транскрипции ее первоначального позывного, звучавшего как УЗБ-76. Радиостанция относится к числу так называемых номерных станций, часто связываемых с деятельностью военных или разведывательных служб.

Интерес к УВБ-76 проявляют радиолюбители по всему миру. Время от времени жужжание прерывается короткими голосовыми сообщениями — это, как правило, отдельные слова или фразы на русском языке, например: «агроном выходит за ворота» или «надувная спасательная лодка». Смысл этих сообщений остается неизвестным.

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В середине декабря 2024 года в эфире «радиостанции Судного дня» неожиданно прозвучали песня Shaman «Я русский», гимн СССР и отрывок из балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского. Около 22:30 по московскому времени началась трансляция песни «Я русский», при этом на экране приемника на ютуб-канале символы сложились в изображение животного и слово Gromel. Примерно через 20 минут в эфире зазвучал отрывок из «Лебединого озера», а затем — советский государственный гимн.

Сайт, отслеживающий активность радиостанции, в этот период — с 22:00 до 00:00 — не зафиксировал вещание. Телеграм-канал Baza предположил, что станция могла быть взломана.

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