Россияне стали покупать меньше вина

Впервые за несколько лет в России снизились продажи вина. Так, в первом квартале этого года общие продажи алкоголя сократились на 14,7%, сообщает РБК со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

По данным издания, продажи тихих вин в период с января по март этого года снизились на 2%, тогда как этот показатель рос с 2021 года. Игристые вина стали покупать меньше на 4,9% за тот же период, хотя с 2019 года продажи в этом сегменте только росли. Больше всего упали продажи ликерных вин — на 8,8%. Рост показателей в этой категории наблюдался с 2017 года.

Я переехал в США и открыл ресторан русской кухни Американцы оказались совсем не близки мне по духу, наши — лучше. Но пельмени нравятся всем Общество 11 минут чтения

Андрей Московский, президент гильдии экспертов «Алкопро», рассказал, что падение продаж может быть вызвано ростом цен на вино и увеличением популярности других напитков, в том числе коктейлей, которые основаны на крепком алкоголе.

«Потребители просто смешивают джин с тоником или виски с колой. В итоге у них получаются достаточно вкусные напитки, которые стоят дешевле, чем вино. Кроме того, вино — это в некотором смысле всегда лотерея, а коктейль — это гарантированный результат», — заявил Московский.

«Мурло мещанина» Изменения в «народной поддержке» войны могут привести к нехватке самого необходимого на фронте Политика 5 минут чтения

Среди других возможных причин сокращения продаж он назвал пост, который выдерживают весной представители разных конфессий, и короткие праздники на 23 февраля и 8 марта.

Александр Липилин, исполнительный директор компании Fort, согласился с тем, что продажи вина в натуральном выражении сокращаются из-за роста цен, однако добавил, что в денежном выражении продажи наоборот растут. Это, по его словам, может быть связано с увеличением на российском рынке ассортимента премиальных вин.

В то же время производство тихих и игристых вин в первом квартале этого года напротив увеличилось на 11,5% и 15,6% соответственно, а производство ликерных вин сократилось на 15,7%.