Марк Эйдельштейн рассказал об издевательствах в школе

Российский актер Марк Эйдельштейн подвергался буллингу в школе из-за своей фамилии, об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Вписка». По его словам, обидчики были нацболами. Эйдельштейн рассказал, что они были старше его на несколько лет.

Актер рассказал, что его «вызывали на коробку» и задавали вопросы о смысле фамилии, которая, по его словам, переводится на русский язык как «драгоценный камень». «Что, пидорас, получается?», — отвечали ребенку буллившие его старшеклассники. Они также требовали от него «кинуть зигу», чтобы доказать, что он «не жид».

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«В этот момент у тебя включается: «Нет». А что я такое тогда, если я так делаю? <…> И вот твой детский мозг ломается», — рассказал актер. После отказа его избивали.

Эйдельштейн также отметил, что долго не рассказывал своим родителям об издевательствах, но они узнали об избиениях после того, как он пришел домой с разбитым лицом. После этого семья приняла решение сменить школу. Эйдельштейн вырос в Нижнем Новгороде, в выпуске упоминается, что в тот момент он жил на улице Радужной. Фотографии расположенной рядом с ней школы №35 совпадают с кадрами из выпуска «Вписки».

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23-летний актер Марк Эйдельштейн известен по роли в американском фильме «Анора», который получил шесть номинаций на премию «Оскар» и выиграл в двух из них. Сам актер вместе с коллегами был номинирован на получение премии в категории «лучший актерский состав», однако уступил ее актерам из картины «Конклав».

В интервью «Вписке» Эйдельштейн также рассказал, что не получил большого гонорара за съемки в «Аноре». «Это низкобюджетное кино, и там все работали просто потому, что верили в идею», — рассказал актер. Он утверждает, что всего на съемку фильма было потрачено 6 миллионов долларов, а на промо-кампанию 15 миллионов долларов. По данным портала «Кинопоиск», общие сборы картины от мирового проката составили более 56 миллионов долларов.