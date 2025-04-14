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Общество

Ученые рассказали о самом полезном типе шоколада

2 минуты чтения 19:04

Самое сильное положительное влияние на здоровье человека оказывает шоколад с более чем 70-процентным содержанием какао, сообщает The Times со ссылкой на данные ученых из США. При превышении этого значения показатель полезности начинает уменьшаться.

Журналисты отмечают, что не обязательно употреблять 90-процентный шоколад, чтобы получить максимум пользы — его вкус подойдет не всем, а полезные вещества можно получить и из продуктов с меньшим содержанием какао. Оптимальным количеством шоколада, которое можно употреблять без вреда для здоровья, ученые назвали 20-30 грамм (или 2-3 дольки) несколько раз в неделю.

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The Times со ссылкой на научные исследования отмечает, что содержащиеся в темном шоколаде элементы способны расслаблять кровеносные сосуды, улучшать кровоток и снижать давление. Журналисты также утверждают, что такой шоколад способен улучшать работу кишечника, а в трех его дольках может содержаться больше клетчатки, чем в ломтике цельнозернового хлеба. Однако чрезмерное употребление шоколада приводит к избыточному накоплению калорий и вытеснению других богатых полезными веществами продуктов.

Ученые также посоветовали выбирать шоколад с самым простым списком ингредиентов. В идеальном составе продукта будет какао-масса, какао-масло, немного сахара или соевого лецитина. Наличие эмульгаторов в небольших количествах не повредит здоровью, как и присутствие в продукте флаваноидов. Опасаться следует большого содержания сахара и кофеина.

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Ранее СМИ сообщали, что мировые цены на шоколад растут из-за незаконной добычи золота в Гане, которая является одним из мировых лидеров производства какао-бобов. Из-за ведения правительством страны контроля за ценами фермеры переключаются на добычу золота на плантациях, а золотоискатели самостоятельно захватывают земли и разрушают почву, пригодную для сельскохозяйственного производства.

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