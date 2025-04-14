Иностранец пытался вывезти двухкилограммовую золотую цепь из России

Сотрудники таможенной службы аэропорта Шереметьево пресекли контрабанду золотой цепи весом два килограмма и стоимостью более 8,5 миллиона рублей. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба России.

Как отмечается в публикации, металлическую цепь желтого цвета весом два килограмма инспекторы обнаружили в сумке иностранца в ходе таможенного контроля. В ходе беседы с таможенниками, мужчина, который прошел через «зеленый» коридор и направлялся в Турцию, заявил, что это «его личная вещь и ее стоимость он не знает».

Однако проведенная экспертиза показала, что цепь изготовлена из золотого сплава с содержанием 99,5% золота. Кроме того, специалисты уточнили, что цепь не является готовым ювелирным изделием.

Мужчина терроризировал люксовый бренд ради денег Им оказался известный фотограф, снимавший войну в Украине. Он отправлял бомбы сотрудникам компании и требовал выкуп Мир 5 минут чтения

В результате в отношении иностранца было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров (ч. 1 ст. 226.1 УК). Согласно законодательству, за подобное преступление предусматривается наказание вплоть до пяти лет лишения свободы или штраф до миллиона рублей.

В конце марта стало известно, что россиянка, имя которой не называлось, попыталась ввезти в Россию более семидесяти драгоценных камней. Как сообщалось, она спрятала драгоценности в личных вещах, а часть — в нижнем белье. Контрабанду обнаружили при досмотре в московском аэропорту Домодедово. Экспертиза тогда показала, что женщина пыталась ввезти обработанные изумруды, аметист, кошачий глаз и цирконий, рыночная стоимость которых составляла более 1,2 миллиона рублей.