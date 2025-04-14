Эксперты предложили властям предотвратить «перестройку»

После окончания войны с Украиной в обществе может возникнуть «новый социальный запрос», и долгосрочная политика российских властей должна учитывать задачу предотвратить новую «Перестройку» после «Застоя», говорится в докладе близкого к Кремлю Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. На публикацию доклада обратило внимание «Агентство».

В докладе говорится об оценке роста валового внутреннего продукта в течение десятилетия, с 2021 по 2030 годы. Соответствующий раздел назван «Россия: застой как дестабилизация». Для стабилизации и решения «накопившихся социальных проблем» скорость экономического роста должна быть не ниже 3-3,5% ежегодно в течение десятилетия, считают авторы доклада.

По их мнению, сейчас российская экономика способна расти «едва ли быстрее» 2-2,5% в год. Причиной эксперты назвали «чрезмерно жесткую монетарную политику» Банка России. Увеличение прироста ВВП на один процентный пункт специалисты Центра назвали главной задачей «структурного маневра».

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«Поэтому именно стимулирование инвестиций и инноваций — в основе качественной долгосрочной политики… И предотвращения «перестройки» после «застоя». И именно здесь — противоречия с «супер-стабилизационным» курсом Банка России», — говорится на опубликованном «Агентством» слайде презентации доклада.

После «победы в СВО» и «торговой войны Трампа» Россия столкнется с рисками и вызовами, которыми специалисты Центра считают рост импорта и курса доллара. Социальный запрос, который может возникнуть после войны, эксперты определили как «вероятно — «патриотизм — справедливость — развитие»».

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Авторы доклада допустили конфликты между представителями «старого среднего класса», «нового цифрового класса» и увеличивших свое благосостояние военных, «среднего класса СВО». Эксперты также предсказывают после войны «бум рождаемости» и рост спроса на жилье. Завершение «острой фазы кризиса» Центр ожидает после 2035 года, однако дата указана с вопросительным знаком, уточнило «Агентство».

Доклад Центра под названием «О некоторых новых аналитических и прогнозных подходах и инструментах исследования экономических процессов в условиях нарастающей неопределенности» был подготовлен к мероприятию, состоявшемуся на прошлой неделе, пишет издание. Автором доклада значится руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов центра Дмитрий Белоусов, брат министра обороны и основателя Центра Андрея Белоусова.

«Перестройка» — название, которое историки используют для обозначения периода кардинальных реформ экономической, социальной и политической жизни СССР в 1985 — 1991 годах.