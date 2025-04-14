Верховный суд признал незаконной отмену ошибочного зачисления сотен тысяч евро на счет россиянки

Верховный суд определил пересмотреть решение суда первой инстанции, который признал законной отмену «ЮниКредит Банком» зачисления более 700 тысяч евро на счет Тамары Шкулевой за погашение иностранных облигаций и в виде купонного дохода по ним. Банк объяснял, что по ошибке перевел собственные средства, потому что не мог получить деньги от иностранных банков из-за санкций.

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Согласно определению Верховного суда, в апреле 2022 года Шкулева погасила облигации компаний Teva и Petroleos, а также получила за них купонный доход. В общей сложности после этих операций она получила на свой счет 783 487,5 евро. В июле «ЮниКредит Банк» списал эти деньги с ее счета, назвав зачисления «ошибочными». Позднее в ответ на письменную претензию банк объяснил, что из-за санкций Евросоюза не мог получить и зачислить доход по иностранным облигациям, и ошибочно перевел собственные средства.

По мнению суда первой инстанции, Шкулева, как «опытный инвестор», должна была понимать, что операции на рынке ценных бумаг связаны с рисками. Эту позицию поддержали и вышестоящие инстанции. При этом Верховный суд отметил, что этот вывод «не свидетельствует о наличии или отсутствии права Банка на спорные денежные средства и не имеет отношения к одностороннему списанию денежных средств».

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Также Верховный суд указал, что перевод Шкулевой денежных средств по облигациям нельзя считать «ошибочным», потому что «ЮниКредит Банк» зачислил их в даты погашения ценных бумаг, а списал только через два с половиной месяца после зачисления.