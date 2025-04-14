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Общество

Верховный суд признал незаконной отмену ошибочного зачисления сотен тысяч евро на счет россиянки

2 минуты чтения 20:11

Верховный суд определил пересмотреть решение суда первой инстанции, который признал законной отмену «ЮниКредит Банком» зачисления более 700 тысяч евро на счет Тамары Шкулевой за погашение иностранных облигаций и в виде купонного дохода по ним. Банк объяснял, что по ошибке перевел собственные средства, потому что не мог получить деньги от иностранных банков из-за санкций.

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Согласно определению Верховного суда, в апреле 2022 года Шкулева погасила облигации компаний Teva и Petroleos, а также получила за них купонный доход. В общей сложности после этих операций она получила на свой счет 783 487,5 евро. В июле «ЮниКредит Банк» списал эти деньги с ее счета, назвав зачисления «ошибочными». Позднее в ответ на письменную претензию банк объяснил, что из-за санкций Евросоюза не мог получить и зачислить доход по иностранным облигациям, и ошибочно перевел собственные средства.

По мнению суда первой инстанции, Шкулева, как «опытный инвестор», должна была понимать, что операции на рынке ценных бумаг связаны с рисками. Эту позицию поддержали и вышестоящие инстанции. При этом Верховный суд отметил, что этот вывод «не свидетельствует о наличии или отсутствии права Банка на спорные денежные средства и не имеет отношения к одностороннему списанию денежных средств».

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Также Верховный суд указал, что перевод Шкулевой денежных средств по облигациям нельзя считать «ошибочным», потому что «ЮниКредит Банк» зачислил их в даты погашения ценных бумаг, а списал только через два с половиной месяца после зачисления.

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