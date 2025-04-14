Кыргызстан потребовал от России объяснить грубое отношение к их гражданам в Москве

МИД Кыргызстана вызвал российского посла Сергея Вакурова и вручил ему ноту в связи с рейдом, который сотрудники московского ОМОН провели в банном комплексе «Бодрость». В документе ведомство попросило объяснить «силовые меры» против кыргызстанцев и принять меры в отношении силовиков «в случае необоснованности» их применения.

«Выражена просьба принять действенные меры по защите прав граждан Кыргызской Республики и недопущению впредь подобной ситуации, которая может нанести урон кыргызско-российским отношениям союзничества и стратегического партнерства», — сообщили в пресс-службе МИД Кыргызстана.

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На инцидент, который произошел 10 апреля, ранее обратил внимание депутат Жогорку Кенеша (парламента) Жанар Акаев. По его словам, в тот день сотрудники московского ОМОН ворвались в баню, принадлежащую гражданину Кыргызстана, повалили всех лицом в пол, а затем избили их.

«Мы — члены ЕАЭС, союзники, стратегические партнеры, и при этом позволяем избивать сотни наших соотечественников, молча наблюдая за этим? Необходимо срочно принять соответствующие меры», — написал депутат на своей странице в фейсбуке.

Акаев опубликовал видео с рейда, в котором посетители бани лежат на полу, прикрывая голову руками. В этот момент за кадром один из силовиков кричит: «Башку вниз опустил! Ну вот так как-то».

Один из присутствующих в тот день в бане по имени Алихан рассказал казахстанскому изданию Ulys Media, что избиения продолжались около пяти часов. По его словам, силовики использовали против посетителей бани дубинки и электрошокеры, никого из здания не выпускали.

«Мы не понимали, за что нас бьют — никто не спрашивал документы. Один мужчина встал и спросил, в чем причина, на что ему ответили «Вы нам просто не нравитесь»», — рассказал он.

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Алихан утверждает, что силовики прибегали к различным формам издевательств. «У одного из мужчин нашли бутылку с насваем. Эту бутылку потом заставляли жевать всех подряд. Некоторых выводили на армрестлинг, а проигравших избивали. Документы некоторых людей порвали. Кого-то в одежде заставляли прыгать в бассейн. У некоторых из карманов забрали деньги. Одного мужчину заставили съесть около полкило острого перца», — вспоминает мужчина.

По его словам, избиение прекратилось лишь после прибытия старших сотрудников полиции. Всех задержанных развезли по разным отделениям, а его самого отпустили спустя два часа после уплаты штрафа.

Пропагандистский телеканал «Царьград» пишет, что причиной рейда якобы стали жалобы на владельца бани, который «отстранив русских посетителей, предоставлял услуги лишь своим соотечественникам».



