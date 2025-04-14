Чиновницу отчитали за фото времен Второй мировой из США

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал главу Белгородского района Татьяну Круглякову за выбор фотографии в презентации мероприятий к годовщине победы в Великой отечественной войне, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова Гладкова на совещании правительства региона. Чиновница использовала фотографию «Поцелуй на Таймс-сквер», сделанную в августе 1945 года в США.

Круглякова представляла онлайн-акцию, участники которой должны будут повторить знаменитые фото военных лет. При этом «Поцелуй» сегодня критикуется в США, поскольку запечатленная на снимке женщина, вероятно, не соглашалась на поцелуй от военнослужащего. Гладков же отметил, что считает необходимым использовать хроники, касающиеся советской армии, несмотря на участие в войне союзных войск.

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«У вас конкурс «Повтори фото Победы», и фотография с улицы Нью-Йорка, безусловно, одна из самых известных в мире, мне кажется, не самый правильный вариант в нашей с вами ситуации», — добавил Гладков. Он также отчитал чиновницу за упоминаемые в плане мероприятий соревнования по биатлону из-за отсутствия снега на территории района и заявил, что считает недопустимым формальный подход к работе для чиновника из прифронтовой территории.

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Ранее на здании министерства науки и образования Алтайского края появился посвященный победе плакат, на котором были изображены люди с шестью пальцами на руках. Активисты и ученые также обратили внимание, что военная форма героев плаката вместо советской похожа на «смесь» американской и китайской, они заподозрили создателей изображения в использовании искусственного интеллекта.

Чиновники объяснили эту ситуацию «технической ошибкой» и «утратой исполнителем утвержденного эскиза». Через несколько дней плакат сняли.