Россия отправила на МКС первого космонавта с приговором за госизмену

Космонавт «Роскосмоса» Алексей Зубрицкий, который 8 апреля отправился с космодрома Байконур на МКС, был осужден в Украине за госизмену за переход на сторону России во время аннексии Крыма. Об этом сообщает «Система» — расследовательский проект «Радио Свобода» и «Настоящего времени».

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«Система» обнаружила, что 11 марта 2025 года Винницкий городской суд признал Зубрицкого виновным по статьям «государственная измена» и «дезертирство» и заочно приговорил летчика к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Таким образом он стал первым в истории человеком в космосе с приговором по статье о госизмене, отметили расследователи.

Согласно решению суда, Зубрицкий в 2014 году служил летчиком в Крыму и после начала аннексии не подчинился приказу прибыть в воинскую часть на материковой части Украины. В приговоре сказано, что украинский военный «в период с 22.03.2014 по 13.05.2014, находясь в Севастополе, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил переход на сторону врага, чем совершил государственную измену, то есть действия в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины».

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