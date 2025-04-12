СМИ: США захотели контролировать российский газопровод в Украине

Власти США потребовали от Украины передать Международной корпорации финансирования развития США (DFC) контроль над газопроводом «Газпрома» в ходе обсуждения соглашения о доступе США к украинским полезным ископаемым. Об этом агентству Reuters сообщил источник, осведомленный о ходе переговоров.

Переговоры между США и Украиной, которые начались в Вашингтоне 11 апреля, собеседник издания назвал «антагонистическими». По его словам, новый проект соглашения, представленный администрацией президента США Дональда Трампа, «максималистский» и содержит больше требований к украинской стороне, чем первоначальная версия.

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По данным Reuters, новый проект договора требует от Украины предоставить США привилегированный доступ к украинским месторождениям, а также направлять в совместный инвестиционный фонд все доходы от эксплуатации природных ресурсов украинскими государственными и частными компаниями. При этом эта сделка не предусматривает гарантий безопасности со стороны США.

Также в проекте договора источник обнаружил, как он выразился, «пасхальное яйцо» — требование передать контроль над газопроводом «Газпрома», по которому российский газ поступал в Европу.

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Источник издания заключил, что перспективы соглашения в таких условиях невелики. Представитель Министерства финансов США подтвердил агентству факт переговоров, при этом назвал их «техническими по своей сути».

С помощью соглашения о доступе к украинским природным ресурсам президент США Дональд Трамп хочет компенсировать предоставленную Украине военную помощь. Первая попытка подписать соглашение состоялась в конце февраля, когда президент Украины Владимир Зеленский прибыл для этого в Белый дом. Встреча закончилась перепалкой между Трампом, Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, после которой подписание договора было отменено.