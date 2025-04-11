СМИ: Путина не будут судить до его ухода с поста президента

Специальный трибунал, который Совет Европы хочет организовать для преследования за агрессию против Украины, не сможет начать заочное разбирательство в отношении Владимира Путина до тех пор, пока он занимает пост президента России. Об этом пишет издание Euronews со ссылкой на двух европейских чиновников, знакомых с процессом.

Сообщается, что такой же иммунитет будет распространяться на премьер-министра России Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. По словам источников, судебное разбирательство в отношении этих лиц будет разрешено только в том случае, если они будут физически присутствовать в зале суда. Однако, этот вариант не может рассматриваться в настоящее время, так как Россия не признает вторжение в Украину преступлением и отказывается сотрудничать с Западом.

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Собеседники издания утверждают, что заочный суд может быть проведен лишь после ухода Путина с поста президента России.

Все эти условия описаны в проекте соглашения, которое обеспечит правовую основу для создания специального трибунала в рамках Совета Европы — международной организации, базирующейся в Страсбурге. Издание отмечает, что организация не входит в состав Европейского союза, но принимает активное участие в процессе.

Техническая работа над документом завершилась в конце марта во время встречи так называемой «Основной группы» в Страсбурге. По данным издания, участники подготовили три документа, в числе которых двустороннее соглашение между Украиной и Советом Европы, устав трибунала и соглашение о порядке его управления. Подписание документов намечено на 9 мая в Киеве, но сроки могут быть передвинуты в зависимости от политического одобрения.

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Неназванный представитель ЕС сообщил, что ограничение на проведение заочных процессов стало компромиссом между странами-участницами переговоров. По его словам, после месяцев обсуждений это положение уже не подлежит пересмотру и будет включено в финальную версию соглашения. Документ вынесут на голосование в Парламентской ассамблее Совета Европы, где собраны представители 46 стран, входящих в организацию.