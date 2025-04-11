Суд в Индии обвинил сообщившую об изнасиловании женщину в «навлечении на себя неприятностей»

Суд в индийском городе Аллахабад объявил женщину, выдвинувшую обвинение в изнасиловании, виноватой в том, что она сама пришла в гости к мужчине и «сама навлекла не себя неприятности». Суд отказался отправить мужчину под арест и отпустил его под залог, сообщает Times of India.

В постановлении судьи Санджая Кумара Сингха говорится, что, будучи студенткой магистратуры, выступающая с обвинениями женщина была «достаточно компетентна, чтобы понимать степень нравственности своего поступка».

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Суд отметил, что в ходе медицинского осмотра потерпевшей врач «не высказал никакого мнения о сексуальном насилии». «Суд придерживается мнения, что даже если утверждение жертвы будет принято как правдивое, то можно также сделать вывод, что она сама навлекла на себя неприятности и несет за них ответственность», — говорится в постановлении, подписанном Кумаром Сингхом.

Суд также принял во внимание «участие обвиняемого» в расследовании обстоятельств дела и доводы адвоката, пишет Times of India.

Ранее обвиняемый утверждал, что женщина «признала свою вину» в том, что была совершеннолетней и по собственной воле в тот день отправилась с друзьями в ресторан, где употребляла алкоголь и «сильно опьянела».

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По словам адвоката обвиняемого, компания оставалась в баре до трех часов ночи. Затем женщина, «поскольку ей нужна была поддержка», решила пойти отдохнуть домой к знакомому мужчине. Утверждение женщины о том, что обвиняемый вместо отдыха отвел ее в квартиру своего родственника и дважды изнасиловал, является ложным и противоречит имеющимся доказательствам, заявил суду адвокат. По его словам, речь идет не об изнасиловании, а о том, что между мужчиной и женщиной «могли быть отношения по обоюдному согласию».

Верховный суд Аллахабада провинции Уттар-Прадеш вынес свое решение об освобождении обвиняемого под залог через несколько дней после того, как Верховный суд Индии отменил другое спорное постановление Верховного суда Аллахабада, пишет Times of India. Постановление было вынесено 17 марта другим судьей, Рамом Манохаром Нараяном Мишрой, и в нем говорилось, что хватание женщины за грудь и дергание за завязки ее пижамы «не является попыткой изнасилования».