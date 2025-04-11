Россияне назвали свои главные цифровые страхи и опасения

Самозанятые и наемные работники в России рассказали о своих страхах, связанных с рабочими данными и цифровой безопасностью. Об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ совместно с компанией «Киберпротект».

Так, большая часть опрошенных россиян, 27%, считает своей главной угрозой взлом аккаунтов злоумышленниками и утечку информации. На втором месте среди страхов россиян — вредоносные программы и вирусы-шифровальщики, которые могут заблокировать доступ к файлам на устройстве. Этого боятся 19% опрошенных.

Еще 11% респондентов заявили, что беспокоятся о случайном удалении данных или ошибках пользователей, а 9% переживают из-за поломки или кражи рабочего устройства.

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По данным аналитиков, меньше всего россияне опасаются, что потеряют рабочие данные из-за стихийных бедствий и пожаров. Такие происшествия беспокоят только 3% опрошенных.

Опрос показал, что наибольшую ценность для работающих россиян (15%) представляют бухгалтерские и финансовые документы. Столь же значимы для опрошенных оказались проектные файлы, в числе которых презентации, таблицы и тексты, которые нужны для работы и принятия решений.

12% россиян беспокоятся о потере переписки с коллегами и партнерами. Речь идет о письмах и сообщениях в мессенджерах. Еще 10% считают важными для защиты данные, связанные с интеллектуальной собственностью: исходный код, патенты, тексты, фото и видео. Потеря клиентских баз и CRM-систем тревожит только 6% опрошенных.

При этом не все россияне заботятся о создании резервных копий, отмечается в исследовании. 62% россиян делают резервные копии рабочих данных, но чаще всего — нерегулярно. Только 13% копируют файлы хотя бы раз в неделю, чаще всего это молодые люди от 25 до 34 лет.

Еще 13% сохраняют копии данных раз в месяц, 11% — раз в два-три месяца. Каждый десятый признается, что вспоминает об этом раз в год или даже реже.

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По словам гендиректора НАФИ Гузелии Имаевой, в компаниях по-прежнему не хватает устойчивых привычек к цифровой безопасности. Даже если сотрудники понимают важность резервного копирования, делают это они нерегулярно, говорит она.



