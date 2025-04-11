Менее десятой части пластика в мире производится ​​из переработанного материала

Китайские ученые выяснили, что только 9,5% пластика в мире в 2022 году было изготовлено из переработанного материала. Большая его часть производится из ископаемого топлива. Об этом сообщает The Guardian.

В исследовании был проведен анализ 400 миллионов тонн пластика, произведенного за год. Куаньин Тан из Университета Цинхуа в Пекине и его коллеги выяснили, что менее 38 миллионов тонн было изготовлено из переработанного материала. 98% из оставшихся 362 миллионов тонн было произведено из ископаемого топлива, в основном угля и нефти.

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Ученые отметили, что количество пластика, который утилизируется путем сжигания, а не переработки, в последнее время увеличилось: только 27,9% пластиковых отходов, утилизированных в 2022 году, были переработаны.

The Guardian отмечает, что производство пластика кратно возросло с двух миллионов тонн в 1950 году, и, согласно прогнозам, к 2050 году достигнет 800 миллионов тонн в год. «В результате загрязнение пластиком становится острой и растущей глобальной проблемой, создавая серьезные проблемы для окружающей среды, экономики и общественного здравоохранения», — утверждают авторы исследования.

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По данным издания, Китай является крупнейшим производителем и потребителем пластика. При этом жители США потребляют больше всего пластика на душу населения — 216 килограмм на человека в год. Страна производит 40,1 мегатонн пластиковых отходов — в основном в виде пластиковой упаковки.

В 28 странах ЕС и Японии также зафиксирован высокий уровень потребления пластика на душу населения — 86,6 килограмм и 129 килограмм соответственно. Во всем мире основным местом сбора пластиковых отходов остаются свалки, на долю которых приходится 103,37 миллиона ​​тонн или 40% отходов.