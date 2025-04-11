EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Менее десятой части пластика в мире производится ​​из переработанного материала

2 минуты чтения 00:37

Китайские ученые выяснили, что только 9,5% пластика в мире в 2022 году было изготовлено из переработанного материала. Большая его часть производится из ископаемого топлива. Об этом сообщает The Guardian.

В исследовании был проведен анализ 400 миллионов тонн пластика, произведенного за год. Куаньин Тан из Университета Цинхуа в Пекине и его коллеги выяснили, что менее 38 миллионов тонн было изготовлено из переработанного материала. 98% из оставшихся 362 миллионов тонн было произведено из ископаемого топлива, в основном угля и нефти.

Я купил дом в Италии за три миллиона рублей
Я купил дом в Италии за три миллиона рублей
Теперь я просыпаюсь под пение птиц, а вместо офиса у меня просторная терраса
Общество8 минут чтения

Ученые отметили, что количество пластика, который утилизируется путем сжигания, а не переработки, в последнее время увеличилось: только 27,9% пластиковых отходов, утилизированных в 2022 году, были переработаны.

The Guardian отмечает, что производство пластика кратно возросло с двух миллионов тонн в 1950 году, и, согласно прогнозам, к 2050 году достигнет 800 миллионов тонн в год. «В результате загрязнение пластиком становится острой и растущей глобальной проблемой, создавая серьезные проблемы для окружающей среды, экономики и общественного здравоохранения», — утверждают авторы исследования.

Как сделать интересный рилс
Как сделать интересный рилс
Эти советы помогут увеличить охваты и привести новых подписчиков
Интернет и мемы7 минут чтения

По данным издания, Китай является крупнейшим производителем и потребителем пластика. При этом жители США потребляют больше всего пластика на душу населения — 216 килограмм на человека в год. Страна производит 40,1 мегатонн пластиковых отходов — в основном в виде пластиковой упаковки.

В 28 странах ЕС и Японии также зафиксирован высокий уровень потребления пластика на душу населения — 86,6 килограмм и 129 килограмм соответственно. Во всем мире основным местом сбора пластиковых отходов остаются свалки, на долю которых приходится 103,37 миллиона ​​тонн или 40% отходов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я купил дом в Италии за три миллиона рублей
Общество
Я купил дом в Италии за три миллиона рублей
Теперь я просыпаюсь под пение птиц, а вместо офиса у меня просторная терраса
00:01
Как сделать интересный рилс
Интернет и мемы
Как сделать интересный рилс
Эти советы помогут увеличить охваты и привести новых подписчиков
17:00 10 апреля
Редкие фото царской семьи
Общество
Редкие фото царской семьи
Родоначальник документального кино был личным фотографом Николая II. Долгое время эти кадры оставались скрытыми от публики
00:01 10 апреля
Сон во время работы оказался полезен для здоровья
Общество
Сон во время работы оказался полезен для здоровья
Он повышает продуктивность и снижает тревожность
17:00 9 апреля
Я переехала в Австрию, и мне все нравится
Общество
Я переехала в Австрию, и мне все нравится
Зарплаты врачей в Европе и России невозможно сравнить, а условия жизни тут прекрасные. Мы очень довольны
00:01 9 апреля
Швеция депортирует российских ученых
Мир
Швеция депортирует российских ученых
Им на многие годы запрещают въезд в Шенгенскую зону, толком не объясняя причин
19:28 8 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования