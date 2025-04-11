Британец опасается провести отпуск в Гуантанамо из-за своих татуировок

Татуировка, принадлежащая жителю Великобритании, оказалась в документе правительства США, который используется для идентификации членов печально известной венесуэльской банды «Трен-де-Арагуа». Теперь 44-летний Пит Белтон из города Илкестон, графство Дербишир, опасается, что его отпуск с семьей в Майами может оказаться под угрозой, пишет Би-би-си.

Белтон рассказал изданию, что был шокирован, обнаружив фотографию своего предплечья в документе Министерства внутренней безопасности США — на руке британца набит циферблат с датой и временем рождения его ребенка. На вопрос журналиста, является ли он членом банды, Белтон ответил: «Я обычный мужчина средних лет из Дербишира».

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Он также добавил, что сначала вся эта ситуация показалась ему смешной, но потом он задумался о возможных последствиях. Белтон рассказал, что забронировал поездку в Майами с женой и дочерью на август этого года, но теперь он опасается, что в итоге она может превратиться в «шестимесячный отпуск по системе “все включено” в Гуантанамо».

Би-би-си пишет, что татуировка Белтона была включена в перечень из девяти изображений для «обнаружения и идентификации» членов венесуэльской банды, среди которых также есть звезды, короны, автомат Калашникова и логотип Майкла Джордана.

Издание отмечает, что изображение татуировки в документе американских властех хуже по качеству, чем пост в Instagram, опубликованный Белтоном в 2016 году, но подчеркивает, что «это явно его рука и на ней изображена та же татуировка в виде циферблата».

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Как именно татуировка Белтона оказалась в американских документах — пока неясно. В Министерстве внутренней безопасности США Би-би-си заявили, что уверены в своих разведданных, а также, что их «оценки выходят далеко за рамки татуировок с указанием принадлежности к банде».

В свою очередь, венесуэльская журналистка-расследовательница Ронна Рискес, написавшая книгу о происхождении «Трен-де-Арагуа», заявила, что татуировки сами по себе не являются доказательством членства в банде.