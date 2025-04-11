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Политика

СМИ: в Москве резко выросло число заключивших контракт с Минобороны

2 минуты чтения 13:25 | Обновлено: 13:30

В Москве растет число желающих отправиться на войну. Только с 1 по 10 апреля контракт с Минобороны заключили 993 человека, что является рекордом по сравнению с аналогичными периодами предыдущих трех месяцев. Об этом пишет «Верстка» со ссылкой на данные закрытой статистики Единого пункта отбора. 

Так, за первые десять дней января через призывной пункт на улице Яблочкова контракт с Минобороны заключил 341 человек, в феврале — 503, а в марте — 499.  По данным издания, всего с начала 2025 года Москва отправила на войну 6346 человек.

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Число желающих отправиться на войну стало расти с середины марта, пишет издание. На это повлияли новости об освобождении части занятых ВСУ территорий Курской области и о переговорном процессе между Россией и Украиной. Так, согласно полученным данным, поток добровольцев в московский пункт отбора в 2025 году резко увеличился после телефонного разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа 18 марта.

Несмотря на продолжающийся рост числа новых контрактников, московские власти намерены нарастить поток уже в ближайшие недели, рассказал изданию источник в мэрии. По его словам, мужчин будут привлекать с помощью патриотической агитации.

Источник утверждает, что повышения выплат за заключение контракта не будет — «бюджеты все-таки не резиновые». Мужчин хотят мотивировать баннерами, листовками, и агитационными группами на отдельных станциях метро, пишет издание.

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Неназванный собеседник издания, занимающийся отбором московских добровольцев, предположил, что в настоящее время мужчины хотят отправиться на войну из-за «успехов российской армии на поле боя, пропаганды и желания мести». К первому пункту источник отнес освобождение Курской области, а ко второму — сообщения провластных медиа о возможных преступлениях со стороны украинских военных.

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