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Общество

Россияне назвали самые дискомфортные темы для разговора на первом свидании

2 минуты чтения 20:46

Россияне рассказали, какие темы и вопросы вызывают у них наибольший дискомфорт на первом свидании. Чаще всего напряжение в разговоре возникает из-за обсуждения личных финансов, ответили 53% участников исследования, проведенного сервисом «VK Знакомства». О результатах исследования рассказала «Афиша Daily».

На втором и третьем месте в списке самых дискомфортных тем для разговора оказались прошлые отношения с долей в 24% и обсуждение политических либо религиозных взглядов — с долей 21%. Следующими в топ-пять дискомфортных тем оказались разговоры о личном здоровье (18%) и о планах создать семью (15%).

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В списке самых неловких вопросов, которые представители любого пола не хотят слышать на первом свидании, оказались: «Сколько у тебя было партнеров?» и «Почему ты сейчас не в отношениях?» Эти вопросы назвали неприятными по 16% респондентов дейтинг-сервиса. В топе самых неудобных также оказались вопросы: «Сколько ты зарабатываешь?» (так ответили 13% участников исследования) и «Почему ты расстался (-ась) с бывшим (-ей)?» (11% респондентов).

Если партнер на свидании не захочет отвечать на неудобные вопросы, половина участников опроса готовы не считать это тревожным знаком. Однако 16% сочтут уход от ответа попыткой что-то скрыть. Треть участников исследования призналась, что обсуждение вышеперечисленных неудобных тем уже портило им свидания.

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28% респондентов дейтинг-сервиса сказали, что темы, которые ощущаются как неудобные, все же следует сразу обсудить с потенциальным партнером. 29% готовы ждать подходящего момента. Только 7% опрошенных заявили, что неудобные вопросы могут ухудшить или разрушить отношения.

Сервис «VK Знакомства» проводил исследование в апреле методом онлайн-опроса. В нем приняли участие полторы тысячи пользователей из разных городов России, пишет «Афиша Daily».

Накануне стало известно, что на работе россияне больше всего не хотят слышать слова, имеющие уменьшительно-ласкательные суффиксы, вроде «человечек» или «задачка». Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провела исследование, согласно которому подобные варианты привычных слов не любит почти четверть работоспособных жителей страны.

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