EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Региональным чиновникам запретили лайкать порно

2 минуты чтения 10:21 | Обновлено: 12:09

Мэр Сургута Максим Слепов запретил чиновникам лайкать порнографию, критиковать власть и приходить на работу с похмелья. Об этом говорится в обновленном кодексе этики и служебного поведения муниципальных служащих, который подписал мэр.

«Не публиковать, не копировать, не размещать опубликованные другими пользователями и не отмечать как “понравившиеся” фото-, видео-, аудио- и текстовые материалы экстремистского, террористического, порнографического и дискриминирующего характера либо содержащие заведомо ложную информацию, имеющие своей целью оскорбление, клевету, провокацию, создание паники», — говорится в документе.

Я купил дом в Италии за три миллиона рублей
Я купил дом в Италии за три миллиона рублей
Теперь я просыпаюсь под пение птиц, а вместо офиса у меня просторная терраса
Общество8 минут чтения

Чиновникам также запретили публиковать в своих соцсетях фотографии и видео в обнаженном и полуобнаженном виде или с алкоголем и сигаретами. Также запрещены к публикации кадры «из увеселительных и игорных заведений, на фоне дорогостоящих автомобилей и интерьера, с демонстрацией предметов роскоши».

Кроме того, сотрудникам мэрии запрещается приходить на работу в нетрезвом виде или с похмелья, оскорблять или угрожать коллегам и гражданам, критиковать власть, а также публично выражать свои политические взгляды — как симпатии, так и антипатии. 

В документе подчеркивается, что сотрудникам мэрии запрещено принимать подарки от физических и юридических лиц. Подарки, полученные во время командировок или официальных мероприятий, считаются собственностью администрации Сургута, «за исключением случаев, установленных законодательством РФ».

Как сделать интересный рилс
Как сделать интересный рилс
Эти советы помогут увеличить охваты и привести новых подписчиков
Интернет и мемы7 минут чтения

Согласно документу, сотрудники должны «грамотно, доходчиво и точно передавать мысли» и воздерживаться от мата.

В январе врио губернатора Курской области Александр Хинштейн запретил чиновникам удалять комментарии, оставленные под их публикациями в социальных сетях.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я купил дом в Италии за три миллиона рублей
Общество
Я купил дом в Италии за три миллиона рублей
Теперь я просыпаюсь под пение птиц, а вместо офиса у меня просторная терраса
00:01
Как сделать интересный рилс
Интернет и мемы
Как сделать интересный рилс
Эти советы помогут увеличить охваты и привести новых подписчиков
17:00 10 апреля
Редкие фото царской семьи
Общество
Редкие фото царской семьи
Родоначальник документального кино был личным фотографом Николая II. Долгое время эти кадры оставались скрытыми от публики
00:01 10 апреля
Сон во время работы оказался полезен для здоровья
Общество
Сон во время работы оказался полезен для здоровья
Он повышает продуктивность и снижает тревожность
17:00 9 апреля
Я переехала в Австрию, и мне все нравится
Общество
Я переехала в Австрию, и мне все нравится
Зарплаты врачей в Европе и России невозможно сравнить, а условия жизни тут прекрасные. Мы очень довольны
00:01 9 апреля
Швеция депортирует российских ученых
Мир
Швеция депортирует российских ученых
Им на многие годы запрещают въезд в Шенгенскую зону, толком не объясняя причин
19:28 8 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования