Региональным чиновникам запретили лайкать порно

Мэр Сургута Максим Слепов запретил чиновникам лайкать порнографию, критиковать власть и приходить на работу с похмелья. Об этом говорится в обновленном кодексе этики и служебного поведения муниципальных служащих, который подписал мэр.

«Не публиковать, не копировать, не размещать опубликованные другими пользователями и не отмечать как “понравившиеся” фото-, видео-, аудио- и текстовые материалы экстремистского, террористического, порнографического и дискриминирующего характера либо содержащие заведомо ложную информацию, имеющие своей целью оскорбление, клевету, провокацию, создание паники», — говорится в документе.

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Чиновникам также запретили публиковать в своих соцсетях фотографии и видео в обнаженном и полуобнаженном виде или с алкоголем и сигаретами. Также запрещены к публикации кадры «из увеселительных и игорных заведений, на фоне дорогостоящих автомобилей и интерьера, с демонстрацией предметов роскоши».

Кроме того, сотрудникам мэрии запрещается приходить на работу в нетрезвом виде или с похмелья, оскорблять или угрожать коллегам и гражданам, критиковать власть, а также публично выражать свои политические взгляды — как симпатии, так и антипатии.

В документе подчеркивается, что сотрудникам мэрии запрещено принимать подарки от физических и юридических лиц. Подарки, полученные во время командировок или официальных мероприятий, считаются собственностью администрации Сургута, «за исключением случаев, установленных законодательством РФ».

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Согласно документу, сотрудники должны «грамотно, доходчиво и точно передавать мысли» и воздерживаться от мата.

В январе врио губернатора Курской области Александр Хинштейн запретил чиновникам удалять комментарии, оставленные под их публикациями в социальных сетях.