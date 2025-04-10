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Общество

Женатые россияне все чаще готовы уйти в отпуск по уходу за ребенком

2 минуты чтения 07:58

В России выросло число женатых мужчин, которые готовы уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жен. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование, проведенное сервисом по поиску работы и подбору сотрудников Superjob.

Аналитики провели опрос среди 1,6 тысячи трудоустроенных мужчин, состоящих в браке и планирующих рождение ребенка, и 1 тысячи работодателей из разных регионов России. Согласно опросу, 28% нынешних и будущих отцов готовы при необходимости заменить супругу в декретном отпуске. В прошлом году этот показатель был на 3 процентных пункта меньше.

Еще 15% мужчин считают такую ситуацию вполне возможной. Этот показатель также вырос на 3 процентных пункта по сравнению с прошлым годом.

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Аналитики также выяснили, что доля компаний, в которых мужчины действительно пользовались правом на отпуск по уходу за ребенком до трех лет, практически не изменилась: в 2024 году она составляла 12%, в 2025 году — 13%.

Ранее стало известно, что россиянки стали меньше сидеть в декретном отпуске. По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) от 2024 года, женщины в среднем проводили в декретном отпуске два года и один месяц. Это минимум с 2011 года.

В 2022 году, когда проводилось предыдущее аналогичное исследование, женщины оставались в отпуске по уходу за ребенком значительно дольше — в среднем 28,5 месяца, отмечают аналитики.

По данным Росстата, 75,9% из них возвращаются после этого на прежнее место работы, а 24,1% находят новое. Чаще всего смена связана с желанием иметь более гибкий график.

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В 2024 году в России представили демографическую стратегию «семейноцентризма» — проект долгосрочной политики в сфере демографии и поддержки семей, рассчитанный до 2036 года. Одновременно были разработаны рекомендации для бизнеса по созданию условий, благоприятных для сотрудников с детьми.

Среди предлагаемых мер — гибкий график работы, дополнительный оплачиваемый отпуск для родителей, единовременные выплаты, а также компенсация расходов на аренду жилья для молодых специалистов с детьми и многодетных семей.

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