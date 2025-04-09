Россиянки стали меньше сидеть в декрете

В России по итогам 2024 года женщины находились в декретном отпуске всего два года и один месяц, что стало минимумом с 2011 года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Федеральная служба провела анализ данных комплексного наблюдения условий жизни россиян. Так, средняя продолжительность нахождения женщин в декрете, вышедших из отпуска на работу в 2024 году, составила 24,9 месяца. Сообщается, что это минимальный показатель с 2011 года, когда в среднем женщины проводили в отпуске по уходу за ребенком 18,4 месяца.

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В 2022 году, когда проводилось предыдущее аналогичное исследование, женщины оставались в декрете значительно дольше — в среднем 28,5 месяца, утверждают аналитики.

По данным Росстата, 75,9% женщин после выхода из декретного отпуска восстановились на прежней должности, тогда как 24,1% трудоустроились в другом месте. Чаще всего поводом для смены работы было собственное решение, которое основывалось на необходимости иметь более гибкое расписание.

Отмечается, что подобное исследование проводится раз в два года, охватывая 60 тысяч домохозяйств. Оно основано на выборочном опросе представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах России.

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Согласно российскому законодательству, беременным женщинам предоставляется отпуск от 70 до 84 дней до родов и от 70 до 110 дней после. Отпуск по уходу за ребенком может длиться до достижения им трехлетнего возраста.

Для сравнения: в США женщинам предоставляется только 12 недель отпуска по уходу за ребенком. Законодательство не требует от работодателей оплачивать этот отпуск. Более того, женщина должна соответствовать определенным требованиям для получения декретного отпуска, например, работать определенное количество времени и быть в должности, дающей право на этот отпуск.

