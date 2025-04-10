В СПЧ и в Кремле по-разному отнеслись к выставлению тела подростка на площади в Чечне

Заместитель председателя совета по правам человека (СПЧ) Ирина Киркора возмутилась выставлением тела подростка, который напал на пост ДПС в Чечне. В свою очередь, в Кремле назвали источник ролика «не заслуживающим доверия».

Так, Киркора в разговоре с РБК подчеркнула, что выставлять на всеобщее обозрение тело подростка на площади города недопустимо и напомнила об ответственности за надругательство над телами умерших.

«Подросток совершил недопустимое преступление, но и взрослые сейчас, делая такое с телом убитого, совершают недопустимое. Он уже понес наказание за свое преступление. Даже назидания другим подросткам, в голову которых могут прийти преступные мысли, можно достичь другим путем, не теряя человеческого достоинства взрослым, выставившим тело несовершеннолетнего на земле, в неподобающем месте», — сказала зампред СПЧ.

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Ранее демонстрацию тела подростка также раскритиковала член СПЧ Ева Меркачева. «Есть законные способы выяснить, кто с этим связан, имеют ли к этому отношение родственники. Ну а вот так, прилюдно, по сути, проявлять жестокость… Мы как будто в каменном веке — объясняем, почему не надо камнем кого-то убивать», — отметила она.

В то же время пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков комментируя произошедшее обратил внимание, что о демонстрации тела подростка на площади в Чечне сообщили только оппозиционные СМИ, на которые российские власти не ориентируются.

«Точно мы не хотели бы ориентироваться на информацию, которую распространяют оппозиционные каналы, не рассматриваем эти источники как заслуживающие доверия. Иной информации не имеем», — сказал он.

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Тело убитого при нападении на пост ДПС подростка выставили напоказ перед перед зданием администрации чеченского села Ачхой-Мартан. Первым об этом сообщил оппозиционный телеграм-канал NIYSO. Отмечалось, что туда созвали учителей, школьников, студентов, сотрудников администрации и «прочих бюджетников».

Нападение на сотрудников патрульно-постовой службы произошло 7 апреля. В результате инцидента от ножевого ранения умер один из полицейских, а нападавший, по данным силовиков, был убит ответным огнем.