EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

В СПЧ и в Кремле по-разному отнеслись к выставлению тела подростка на площади в Чечне

2 минуты чтения 16:52

Заместитель председателя совета по правам человека (СПЧ) Ирина Киркора возмутилась выставлением тела подростка, который напал на пост ДПС в Чечне. В свою очередь, в Кремле назвали источник ролика «не заслуживающим доверия».

Так, Киркора в разговоре с РБК подчеркнула, что выставлять на всеобщее обозрение тело подростка на площади города недопустимо и напомнила об ответственности за надругательство над телами умерших. 

«Подросток совершил недопустимое преступление, но и взрослые сейчас, делая такое с телом убитого, совершают недопустимое. Он уже понес наказание за свое преступление. Даже назидания другим подросткам, в голову которых могут прийти преступные мысли, можно достичь другим путем, не теряя человеческого достоинства взрослым, выставившим тело несовершеннолетнего на земле, в неподобающем месте», — сказала зампред СПЧ. 

Редкие фото царской семьи
Редкие фото царской семьи
Родоначальник документального кино был личным фотографом Николая II. Долгое время эти кадры оставались скрытыми от публики
Общество7 минут чтения

Ранее демонстрацию тела подростка также раскритиковала член СПЧ Ева Меркачева. «Есть законные способы выяснить, кто с этим связан, имеют ли к этому отношение родственники. Ну а вот так, прилюдно, по сути, проявлять жестокость… Мы как будто в каменном веке — объясняем, почему не надо камнем кого-то убивать», — отметила она.

В то же время пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков комментируя произошедшее обратил внимание, что о демонстрации тела подростка на площади в Чечне сообщили только оппозиционные СМИ, на которые российские власти не ориентируются. 

«Точно мы не хотели бы ориентироваться на информацию, которую распространяют оппозиционные каналы, не рассматриваем эти источники как заслуживающие доверия. Иной информации не имеем», — сказал он. 

Я переехала в Австрию, и мне все нравится
Я переехала в Австрию, и мне все нравится
Зарплаты врачей в Европе и России невозможно сравнить, а условия жизни тут прекрасные. Мы очень довольны
Общество7 минут чтения

Тело убитого при нападении на пост ДПС подростка выставили напоказ перед перед зданием администрации чеченского села Ачхой-Мартан. Первым об этом сообщил оппозиционный телеграм-канал NIYSO. Отмечалось, что туда созвали учителей, школьников, студентов, сотрудников администрации и «прочих бюджетников». 

Нападение на сотрудников патрульно-постовой службы произошло 7 апреля. В результате инцидента от ножевого ранения умер один из полицейских, а нападавший, по данным силовиков, был убит ответным огнем.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Как сделать интересный рилс
Интернет и мемы
Как сделать интересный рилс
Эти советы помогут увеличить охваты и привести новых подписчиков
17:00
Редкие фото царской семьи
Общество
Редкие фото царской семьи
Родоначальник документального кино был личным фотографом Николая II. Долгое время эти кадры оставались скрытыми от публики
00:01
Сон во время работы оказался полезен для здоровья
Общество
Сон во время работы оказался полезен для здоровья
Он повышает продуктивность и снижает тревожность
17:00 9 апреля
Я переехала в Австрию, и мне все нравится
Общество
Я переехала в Австрию, и мне все нравится
Зарплаты врачей в Европе и России невозможно сравнить, а условия жизни тут прекрасные. Мы очень довольны
00:01 9 апреля
Швеция депортирует российских ученых
Мир
Швеция депортирует российских ученых
Им на многие годы запрещают въезд в Шенгенскую зону, толком не объясняя причин
19:28 8 апреля
Легенда андеграунда и человек-мем
Интернет и мемы
Легенда андеграунда и человек-мем
Умер Паша Техник. Кто он такой и при чем здесь «Ксанакс»?
00:01 8 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования