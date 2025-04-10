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Общество

В Чечне выставили напоказ тело убитого за нападение на пост ДПС подростка

2 минуты чтения 13:02 | Обновлено: 13:03

В чеченском селе Ачхой-Мартан перед зданием местной администрации выставили напоказ тело подростка, которого глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил в нападении на пост ДПС. Об этом сообщил оппозиционный телеграм-канал NIYSO.

По данным телеграм-канала, утром 9 апреля местные власти организовали встречу с местными жителями в связи с нападением на пост ДПС, в результате которого погиб полицейский. На этот митинг, как утверждается, созвали учителей, школьников, студентов, сотрудников администрации и «прочих бюджетников». 

Позже в телеграм-канале было опубликовано видео, в котором толпа людей стоит вокруг тела молодого человека, брошенного на асфальт. «Кавказский узел» пишет, что овал лица и прическа совпадают с чертами лица 17-летнего подростка, фотографию которого показали в эфире ЧГТРК «Грозный». В том выпуске подростка назвали нападавшим на силовиков.

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По информации NIYSO, после завершения митинга тело осталось лежать на асфальте. В разговоре с «Важными историями» представитель NIYSO по имени Ансар заявил, что власти назвали организаторами атаки на силовиков активистов движения, а кураторами — украинские спецслужбы.

«Привезли труп убитого парня. Пытаются надавить на эмоции, чтобы люди проклинали нас, чтобы остановить информационную работу с нашей стороны», — сказал активист.

До этого Кадыров распорядился депортировать из Чечни отцов и братьев организаторов и исполнителя нападения на пост ДПС. По его словам, за нападением стоят уроженцы республики, которые в настоящее время живут в Турции и получают финансирование из Украины.

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Сам инцидент произошел 7 апреля. В тот день Управление Следственного комитета по Чечне сообщило, что в Ачхой-Мартане местный житель с ножом напал на сотрудников патрульно-постовой службы. В результате от полученных ранений умер один из полицейских. Нападавший, по данным СК, был убит ответным огнем.

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