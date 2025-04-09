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Общество

Кадыров поручил выдворить из Чечни семьи подозреваемых в нападении на пост ДПС 

2 минуты чтения 08:54 | Обновлено: 09:13

Глава Чечни Рамзан Кадыров распорядился депортировать из республики отцов и братьев организаторов и исполнителя нападения на пост ДПС, в результате которого погиб полицейский. Об этом он заявил на чеченском языке в видео в своем телеграм-канале.

«МВД и Росгвардии совместно с ФСБ надо выдворить с территории республики отцов и братьев тех, кто стоит за этим. Их имущество надо изъять. Если они после этого не прекратят работать на Украину, которая их финансирует, тогда и других родственников необходимо выслать. То же самое касается и того, кто напал на пост ДПС», — сказал глава Чечни (перевод по ТАСС).

По словам Кадырова, нападением на пост ДПС руководили уроженцы республики, которые сейчас живут в Турции. «Каждый из них должен понимать, что ему придется ответить за преступные действия своих близких, если он знал, но бездействовал, потворствовал или, тем более, поощрял путь насилия», — добавил он. 

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Кадыров также сообщил, что после атаки на пост ДПС в Чечне были усилены меры контроля и организован «детальный анализ информационных потоков», в том числе и контента в социальных сетях, «который может способствовать радикализации».

Нападение на пост ДПС в Ачхой-Мартане произошло 7 апреля. Тогда местный житель с ножом напал на сотрудников патрульно-постовой службы. «В результате нападения полицейские получили ножевые ранения. Ответным огнем нападавший был ликвидирован», — говорится в сообщении регионального Следственного комитета. 

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК).

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