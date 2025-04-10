Украина не объяснила выдачу России якобы перешедшего на сторону ВСУ россиянина

Якобы перешедшему на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и позже обменянному бывшему солдату российского батальона «Шторм Z» Радику Богданову переквалифицировали обвинение, сообщает проект «Вот так» со ссылкой на данные базы Южного окружного военного суда. В Украине обмен Богданова не комментировали и не объясняли.

Ранее, согласно данным СМИ, Богданов обвинялся в участии в вооруженном конфликте против интересов России (ч. 3 ст. 208 УК), в настоящий момент его подозревают в госизмене (ст. 275 УК) и покушении на убийство двух или более лиц (ст. 105 УК), сообщают журналисты. Подробности уголовных дел не известны.

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По данным «Коммерсанта», Богданов попал в украинский плен летом 2023 года в Донецкой области, а затем вступил в добровольческий батальон ВСУ «Скала», в котором, он прослужил до конца 2023 года. Мужчина вернулся в Россию во время обмена пленными между Россией и Украиной 3 января 2024 года.

«Коммерсантъ» утверждает, что принадлежность Богданова к ВСУ выяснилась после проверки ФСБ и центра противодействия экстремизму МВД Башкирии, а мужчина дал признательные показания. «Вот так» отмечает, что на данный момент нет информации о том, как мужчина оказался в обменных списках. Во время службы в ВСУ он давал интервью журналисту Юрию Бутусову, в котором рассказывал подробности о своем участии в боях против российской армии (официально Украина это не подтверждала).

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Богданов также рассказал, что в «Шторм Z» он попал из колонии, где отбывал двухлетний срок за кражу. В плен он сдался спустя трое суток. Он заявлял, что готов остаться жить в Украине после окончания конфликта, а решение перейти на службу в ВСУ принял, потому что считал Россию агрессором.

«Вот так» сообщает, что дело против Богданова поступило Южный окружной военный суд 25 марта, первое судебное заседание по нему пройдет 14 апреля.