Американскую судью признали виновной в стрельбе по спящему бывшему молодому человеку

Мирового судью из Пенсильвании Соню Макнайт присяжные признали виновной в покушении на убийство, в результате которого ее бывший молодой человек Майкл Маккой ослеп на один глаз. Женщина проникла к мужчине в квартиру и выстрелила ему в лицо, пока тот спал, сообщила The Washington Post со ссылкой на решение коллегии присяжных.
Представители прокуратуры назвали Макнайт ревнивой партнершей, которой «не понравилось», что ее попросили уйти после того, как Маккой 4 февраля прекратил их отношения. Стрельба произошла ранним утром 10 февраля в доме Маккоя.
Согласно показаниям, данным Макнайт под присягой, она была в доме Маккоя и вызвала скорую помощь, заявив, что проснулась от крика своего парня и увидела, что тот ослеп. Медики констатировали у мужчины огнестрельное ранение в область лица рядом с правым глазом. Маккой заявил, что он в себя не стрелял. Других свидетелей следствию найти не удалось, пишет WP.
Маккой дал показания под присягой, что заставил Макнайт уйти из своего дома после разрыва отношений 4 февраля, отобрал ключ от входной двери. Однако на следующий день обнаружил женщину у себя, когда вернулся с работы. По его словам, Макнайт использовала запасной ключ.
Маккой рассказал полиции, что за несколько часов до стрельбы у него состоялся разговор с Макнайт, в ходе которого она «наконец поняла, что их отношениям пришел конец». После он проспал около часа или двух, а потом проснулся от «сильной головной боли», ничего не видя, и начал кричать. По его словам, Макнайт была рядом и повторяла «Майк, что ты с собой сделал?» Мужчина добавил, что не слышал выстрела или другого подобного шума.
Адвокат Маккоя сказал журналистам, что мужчина не мог видеть после стрельбы и не мог сразу опознать стрелявшего, но в доме были только он и Макнайт. «Логичный вывод из этих слов, — что стрелял второй человек, и я рад, что присяжные в конечном итоге увидели правду», — заявил WP прокурор округа Камберленд Шон Маккормак после оглашения вердикта коллегии.
Адвокат Макнайт Кори Лешнер заявил, что его клиентка невиновна и планирует подать апелляцию. Вынесение приговора назначено на 28 мая. Женщине может грозить тюремное заключение сроком до 60 лет.
Макнайт стала мировым судьей в 2016 году. В ноябре 2023 года дисциплинарный суд Пенсильвании временно отстранил ее от работы без сохранения заработной платы в связи с обвинениями в нарушении этических норм. Женщину заподозрили в ненадлежащем поведении в связи с дорожной аварией, где участвовал ее сын. Однако Макнайт была оправдана по связанным с этим делом обвинениям, пишет WP.
В 2019 году Макнайт стреляла в своего бывшего мужа, после того как позвала к себе домой подвинуть мебель. Однако следствие сочло ее действия самообороной, пишет Associated Press.